Chelsea-Inter, dove vedere l’ultima amichevole in tv e streaming

L’Inter sta per chiudere il programma del pre campionato: dove vedere l’ultima amichevole contro il Chelsea in tv e streaming e le probabili formazioni

L’Inter della seconda stella dovrà difendere sul campo il titolo conquistato nella scorsa stagione, ma intanto c’è da onorare al meglio l’ultimo impegno del pre campionato, quello che anticipa la prima giornata di campionato contro il Genoa. Sappiamo che i nerazzurri hanno avuto diversi problemi negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda gli stop fisici.

L’ultimo calciatore ad andare ko è stato Stefan de Vrij, ma anche Francesco Acerbi è stato ai box per la pubalgia, e Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Marko Arnautovic si sono sottoposti a esami strumentali per i rispettivi fastidi muscolari – i tempi di recupero sono tutti inferiori a un mese. L’unico stop di lunga durata è quello di Tajon Buchanan, che si è rotto la tibia con il Canada durante la Copa America.

A parte i sopracitati e Lautaro Martinez – tornato a disposizione solo il 6 agosto dopo gli impegni con l’Argentina -, tutti gli altri saranno a disposizione, per cui Simone Inzaghi può finalmente iniziare a provare qualcosa in più in vista dell’inizio della Serie A. Di seguito vi proponiamo le probabili formazioni delle due squadre per la partita di Stamford Bridge.

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; James, Badiashile, Colwill, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Lavia; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu. All. Maresca.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.

Chelsea-Inter, dove vedere l’amichevole dell’11 agosto

La partita è in programma l’11 agosto alle ore 16, a Londra. Inzaghi è chiamato a scrollarsi di dosso un po’ di ruggine dopo i problemi che hanno afflitto l’Inter nell’ultimo pre campionato. In effetti, mentre il calciomercato deve ancora sbloccarsi del tutto, i risultati non sono così esaltanti.

Molto è dovuto a un attacco ampiamente rimaneggiato, ma la Beneamata contro l’Al Ittihad proprio non ha convinto, uscendo dall’amichevole del 7 agosto con le ossa rotta, con un secco 0-2 grazie ai gol di Diaby. Il tecnico spera che contro il Chelsea la musica possa cambiare, ma dove sarà possibile vedere l’incontro?

La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn, quindi chiunque ha un account collegato alla tv potrà assistere all’incontro direttamente dal proprio televisore. Si potranno utilizzare anche le console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) compatibili con l’app, il TimVisionBox, un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Per chi preferisce lo streaming bisognerà collegarsi da tablet, pc o smartphone all’app o al sito, o avere l’app su smart tv.