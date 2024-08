Dall’Inter alla Juve, ora spiega tutto: “È sempre stato il mio sogno”

Il trasferimento alla Juve ha scosso il calciomercato: ora arriva una spiegazione dallo stesso calciatore su come siano andate le cose

La sessione estiva di calciomercato per l’Inter è stata piuttosto avara di colpi e i nerazzurri stanno ancora cercando il braccetto di sinistra che potrà fare comodo a Simone Inzaghi nelle rotazioni nel corso della prossima stagione. Il nome che, fino a questo momento, è stato trattato con maggiore insistenza da club nerazzurro è quello di Juan Cabal.

Negli ultimi mesi, si è messo in evidenza con la maglia del Verona, dimostrando un buon senso della posizione in difesa, ottime doti atletiche e aggressività nell’interpretazione del ruolo, che gli hanno permesso di finire nel mirino di diversi top club italiani. Prima si è fatto sotto la Lazio, ma senza mai andare vicino ad arrivare a dama, poi è stata la volta dell’Inter, ma sul più bello si è inserita la Juventus.

Cristiano Giuntoli ha alzato l’offerta per il cartellino del ragazzo e ha chiuso l’operazione, con buona pace dei nerazzurri che non volevano partecipare ad aste e si sono subito ritirati dalla trattativa. In pochi giorni, è arrivata la firma con il club bianconero e ieri c’è stata la presentazione del difensore colombiano con la Vecchia Signora.

Cabal si presenta alla Juve con frecciata all’Inter: “Era il mio sogno”

Di fronte alla stampa, il difensore ha fatto trasparire tutta la sua felicità per il suo arrivo a Torino e dimenticando che per quei pochi giorni era assolutamente indirizzato verso gli eterni rivali dell’Inter.

A precisa domanda dei giornalisti presenti in sala ha risposto: “È una decisione che era legata al mio sogno, ma era anche quello della mia famiglia e della società. Non volevo andare in un’altra società. Non ne voglio parlare, so che anche l’Atalanta è una società importante. Ma il mio sogno era venire qui e lottare per questa maglia”.

Sì, perché anche i bergamaschi hanno fatto un tentativo per arrivare al difensore, restando però in secondo piano dopo l’irruzione della Juve. Come spesso abbiamo visto nel corso degli anni sul calciomercato, dopo la firma dei contratti ci si dimentica del passato e quest’amnesia sembra riguardare anche Cabal, che l’Inter ora si ritroverà da avversario sul campo, in attesa di capire se effettivamente il famoso nuovo braccetto di sinistra arriverà ad Appiano Gentile.