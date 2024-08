Ha stregato Inzaghi, affondo Inter in casa Bologna

L’Inter torna a guardare in casa Bologna, uno dei prossimi colpi dai rossoblù: ha incantato Simone Inzaghi, ecco la strategia

Pochi giorni e finalmente arriverà l’esordio in campionato contro il Genoa. Nel frattempo Simone Inzaghi attende novità dal mercato, nei reparti nei quali manca ancora qualcosa. L’attacco, ad esempio, nel caso in cui Arnautovic e Correa dovessero subito dire addio ai campioni d’Italia.

Occhio pure alla difesa che tra un anno rischia di perdere a parametro zero sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij: a tal proposito Marotta – e non è la prima volta – potrebbe giocare d’anticipo. E non solo per la retroguardia nerazzurra. Uno sguardo vigile al presente, uno ancora più attento al futuro. In casa Inter si programmano già una serie di operazioni che coinvolgeranno il gruppo nerazzurro in vista del 2025.

Una stagione, quella che sta per cominciare, cruciale anche per comprendere chi sarà meritevole di conferma e chi, invece, lascerà i campioni d’Italia in carica. Ma per quel che concerne le entrate Beppe Marotta ha già cerchiato in rosso un nome che fa impazzire Inzaghi e che potrebbe lasciare il Bologna per trasferirsi nella Milano nerazzurra. Non è un mistero che nella sua ultima stagione, con Thiago Motta in panchina, il Bologna abbia realizzato qualcosa di straordinario.

Marotta lo prenota: colpaccio dal Bologna

La partecipazione alla fase a gironi della Champions League è scaturita dal gioco ma soprattutto grazie ai numerosi talenti che i felsinei hanno saputo selezionare negli anni.

Tra questi vi è senz’altro Kacper Urbanski, reduce da un ottimo Europeo in Germania con la sua Polonia con cui ha brillato, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Il centrocampista 19enne, che il Bologna ha prelevato ragazzino dal Lechia Gdansk cinque anni fa, è uno dei talenti che ha stregato Simone Inzaghi che lo vorrebbe alle sue dipendenze all’Inter.

Uno scenario, questo, che potrebbe prendere quota tra un anno, con una stagione in più sulle spalle da protagonista in Serie A e le dovute valutazioni che la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà fare a centrocampo. Urbanski è in scadenza il 30 giugno 2025 con i rossoblù che mantengono un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Non è quindi da escludere che Marotta, come spesso accade, possa muoversi con largo anticipo per superare l’eventuale concorrenza e gettare le basi per un colpo di prospettiva per l’estate 2025. Urbanski nel suo ultimo anno in Serie A ha giocato con grande continuità, racimolando con la maglia del Bologna 25 presenze condite da 1 assist, tra campionato e Coppa Italia. Il suo futuro, molto presto, potrebbe tingersi di nerazzurro.