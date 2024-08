Tegola de Vrij, infortunio muscolare: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Non è un pre campionato fortunato per l’Inter, che deve fare la conta con diversi infortuni in vista dell’inizio della nuova stagione: il comunicato ufficiale

La partita tra Genoa e Inter è sempre più vicina e Simone Inzaghi ha già la coperta corta in diverse zone di campo. Non si sa ancora se recupererà Mehdi Taremi e anche per Lautaro Martinez è in atto una corsa contro il tempo, visto che il Toro è tornato ad Appiano Gentile, dopo la Copa America e dopo le vacanze, solo il 6 agosto.

Con Marko Arnautovic out e Marcus Thuram in cerca della migliore condizione, l’attacco non può essere nelle migliori condizioni, anzi. E non ci sarà neanche Piotr Zielinski, che resterà ai box per tre settimane. L’ultima amichevole del 7 agosto contro gli arabi dell’Al Ittihad ha portato in dote un’altra brutta notizia: Stefan de Vrij, da poto tornato a disposizione dopo gli Europei con la maglia dell’Olanda, ha avvertito un problemino muscolare.

Oggi erano in programma gli esami strumentali per l’ex Lazio e non sono arrivate buone notizie per Inzaghi. Come si può leggere dal comunicato ufficiale dell’Inter: “Stefan de Vrij si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. De Vrij salterà sicuramente il match col Genoa valevole per la prima giornata di Serie A.