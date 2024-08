Il nuovo acquisto dell’Inter è UFFICIALE: depositato il contratto

L’Inter ha completato un nuovo acquisto che verrà messo subito a disposizione di Simone Inzaghi: è stato depositato il contratto in Lega

Il calciomercato dell’Inter va avanti a rilento e con diverse ondate. Marotta e Ausilio hanno pensato tempestivamente di rinforzare la prima squadra con due acquisti importanti come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, poi si sono concentrati essenzialmente sul portiere da affiancare a Sommer e hanno chiuso l’arrivo di Josep Martinez da zero.

Lo stallo che ne è seguito non ha reso felici molti tifosi, che avrebbero voluto fin da subito nuovi interpreti importanti in rosa per completare un gruppo comunque valido e che ha portato a casa la seconda stella. Probabilmente non è detta l’ultima parola e i nerazzurri potrebbero fiondarsi su un nuovo attaccante e su un braccetto di sinistra, soprattutto se dovessero presentarsi le occasioni giuste, ma intanto la dirigenza si sta concentrando sui più giovani.

In difesa è stato chiuso l’arrivo di Alex Perez, un giovane di prospettiva che serviva per la retroguardia, mentre Topalovic rappresenta una bella speranza per il futuro della trequarti. A questi ragazzi, che hanno già avuto un assaggio della prima squadra negli ultimi giorni, va aggiunto anche Thiago Romano.

Thiago Romano è un nuovo calciatore dell’Inter: depositato il contratto in Lega

Un colpo improvviso ha incuriosito i tifosi nelle ultime ore. Stiamo parlando proprio del 18enne che ha fatto bene con il Panathinaikos e dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter. Si tratta di un esterno dalle buone qualità tecniche, nato a Buenos Aires e quindi di nazionalità argentina, che può giocare da ala sia destra, sia sinistra, ma può agire anche come esterno di centrocampo e seconda punta.

Insomma, purché si tratti di utilizzare il suo piede mancino, va comunque bene e abbina la capacità di andare all’assist con una buona struttura fisica e un’intensità di gioco piuttosto moderna. Per questo l’Inter ha deciso di puntarci e con ogni probabilità lo aggregherà alla Primavera.

Le visite mediche e la firma sul contratto erano previste inizialmente per la giornata di lunedì, almeno secondo le voci che circolavano da ieri, ma in realtà i campioni d’Italia hanno già depositato il contratto del loro nuovo talento in Lega. Per questo, ormai non ci sono più dubbi sul fatto che lo vedremo in maglia nerazzurra, sperando che possa regalare tante gioie ai tifosi.