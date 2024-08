Inter, affare a sorpresa col Benfica: tutti i dettagli

L’Inter al lavoro per mettere a segno una operazione a sorpresa con il Benfica. Si lavora e presto potrebbe arrivare la fumata bianca

In queste ultime settimane di calciomercato l’Inter sarà protagonista con diverse operazioni. I nerazzurri sono al lavoro per definire alcune entrate, ma anche le uscite. E uno degli affari i nerazzurri potrebbero concluderlo con il Benfica. Sono in corso tutti i ragionamenti del caso e la speranza da parte di Marotta è che si possa arrivare nel giro di poco tempo alla fumata bianca.

I contatti con il Benfica potrebbero entrare presto nel vivo. I lusitani sono intenzionati a chiudere questa operazione e nei prossimi giorni si proverà a trovare la giusta formula per il trasferimento. Anche da parte di Marotta la volontà è quella di poter riuscire ad arrivare all’accordo per consentire al giocatore di andare a trovare continuità e proseguire il percorso di crescita iniziato ormai diverso tempo fa.

👋🥲L’addio di #Sanchez all’#Inter

“Grazie a tutti i miei compagni, mister, dirigenti, è stato un anno bello, passato insieme per portare a casa la seconda stella. Grazie anche a tutti i tifosi che sono per me come una seconda casa qua in Italia” pic.twitter.com/EYJNx5JKfS — Interlive (@interliveit) August 9, 2024

Calciomercato Inter: possibile operazione con il Benfica

Le priorità dell’Inter in questo mercato sono sempre quelle di un difensore centrale mancino e una seconda punta. Quest’ultimo arrivo è fortemente legato alla partenza di Correa e Arnautovic. Ma c’è un altro giocatore in partenza e presto si potrebbe entrare nel vivo con il Benfica.

Issiaka Kamaté è in uscita dall’Inter e sono diverse le ipotesi per il giovane classe 2004. Fino ai giorni scorsi sembrava ormai fatto il trasferimento all’Anderlecht, ma la proposta formula non ha convinto il club nerazzurro.

Marotta si attende una offerta differente per arrivare alla fumata bianca. Ma sono anche molti altri club sul giocatore e per questo motivo non è da escludere la possibilità di una soluzione differente da quella in Belgio. I nerazzurri hanno intenzione di avere il controriscatto e vedremo chi la spunterà.

In questo momento l’Anderlecht è sempre in pole position, ma attenzione all’inserimento del Benfica. I portoghesi, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, sarebbero fortemente interessati al classe 2004 e a questo punto non è da escludere che i portoghesi possano affondare il colpo per assicurarsi il giovane.

Poi naturalmente bisognerà trovare l’accordo con l’Inter e si tratta di un passaggio molto delicato. I nerazzurri, come scritto in precedenza, spingono per avere il controriscatto e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare all’intesa definitiva con i portoghesi o con gli altri club che da tempo sono sul giocatore interista.