Svolta Inter, Correa ceduto in Serie A: si può chiudere subito

Il futuro di Joaquin Correa continua ad essere in forte dubbio. Si apre una pista in Serie A ed ora la chiusura potrebbe avvenire presto

Giorni decisivi per il futuro di Joaquin Correa. L’argentino è fuori dai piani dell’Inter e ormai da tempo Marotta sta lavorando per trovare la soluzione ideale. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di un trasferimento all’AEK Atene, ma il calciatore continua a spingere per restare nei campionati top e presto potrebbe aprirsi una pista fino a questo momento mai realmente presa in considerazione.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, per Correa è possibile una permanenza in Serie A. Un club sarebbe sulle tracce dell’argentino e da parte dei nerazzurri nessuna chiusura a questo trasferimento. In caso di affondo, la trattativa potrebbe chiudersi subito e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Joaquin Correa alla fine potrebbe restare in Serie A. I tentativi fatti da diverse squadre in questo periodo non hanno portato alla fumata bianca ed ora Marotta spera di risolvere la matassa nel giro di davvero poco tempo per consentire al giocatore di andare ad iniziare una nuova esperienza e naturalmente anche togliere dal monte ingaggi una cifra importante.

Calciomercato Inter: Correa in Serie A, con chi firma

L’ultima pista per Correa in questo calciomercato porta al Genoa. Con Retegui e Gudmundsson ormai in uscita, la squadra ligure potrebbe decidere di andare a bussare in casa Inter per capire la fattibilità dell’operazione per arrivare all’argentino. È un nome che sicuramente piace molto a Gilardino, ma resta una trattativa non facile.

Se da parte dei nerazzurri ci potrebbe essere l’apertura a chiudere l’affare per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, l’attaccante non ha intenzione di abbassarsi l’ingaggio. Vedremo se ci sarà la volontà del Grifone di soddisfare le richieste dell’ex Lazio oppure si arriverà ad un compromesso.

Naturalmente al momento non c’è nessuna trattativa in corso, ma è solo un’idea. Sicuramente in casa Genoa sono in corso tutte le riflessioni e, in caso di decisione di puntare su Correa, l’affondo ci sarà solamente dopo la cessione dei due giocatori. Si tratta di un qualcosa che potrebbe prendere corpo già nel giro di poco tempo e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se il tutto si trasformerà in realtà oppure il Grifone punterà su altri obiettivi per l’attacco.