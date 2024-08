L’agente è in città, incontro con l’Inter: “Giornata decisiva”

Potrebbe essere una giornata decisamente importante per l’Inter sul calciomercato: l’agente è arrivato in città, svolta per la difesa

Vi parliamo ormai da settimane della necessità dell’Inter di acquistare un nuovo difensore sul calciomercato, possibilmente un braccetto di sinistra che possa completare il parco giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Diversi nomi sono circolati, a partire da Juan Cabal e passando anche per profili più esperti come Ricardo Rodriguez, ma ancora la società non ha deciso su chi affondare il colpo.

Oggi potrebbe essere una giornata molto importante per quanto riguarda il futuro di Mario Hermoso. Il centrale che si è svincolato dall’Atletico Madrid per scadenza del contratto con i Colchoneros è un profilo di esperienza, non più giovanissimo, e che quindi non rientra esattamente nei parametri di Oaktree, anche perché non ha costi affatto bassi per quanto riguarda l’ingaggio e le commissioni.

Secondo quanto riporta da Orazio Accomando di DAZN, oggi per lui potrebbe essere una giornata decisiva perché il procuratore è arrivato a Milano e potrebbe avere dei colloqui con Inter e Milan. I rossoneri hanno chiuso l’affare Pavlovic e ora sono più lontani, mentre i nerazzurri sono ancora alla ricerca di un profilo più giovane. Ricordiamo anche che negli scorsi giorni il calciatore ha deciso di cambiare agenzia, affidandosi a CAA base, dato che non riusciva a trovare squadra.

Non solo Hermoso, gli ultimi aggiornamenti su Zezé in casa Inter

Su Hermoso, quindi, c’è da stare parecchio attenti, perché le prossime ore potrebbero essere piuttosto calde. Ma non è l’unico nome da tenere in considerazione, dato che Nathan Zezé piace molto alla dirigenza e sarebbe esattamente il profilo che Oaktree avallerebbe.

Peccato che, come vi abbiamo riportato diversi giorni fa, il Nantes non è disposto a fare sconti per il suo gioiello. Secondo quanto scritto dalla Francia, e in particolare da ‘FootMercato’, i nerazzurri avrebbero avanzato al club transalpino un’offerta da 15 milioni di euro, ma anche questa sarebbe stata rispedita al mittente, un rifiuto che fa male ai nerazzurri.

Staremo a vedere se l’Inter deciderà di insistere per uno tra Hermoso e Zezé o se emergeranno altri nomi per quella zona di campo. Di sicuro, la Beneamata non ha fretta e continuerà a vagliare il calciomercato fino a quando non troverà un’opportunità convincente e a costi relativamente bassi.