Ok arrivato, lascia l’Inter: cessione ad un passo

Ennesima cessione all’orizzonte di un ex fedelissimo di Cristian Chivu: il club neopromosso fa sul serio per il difensore

C’è il mercato dei nomi altisonanti, quelli in grado di scatenare la fantasia dei tifosi e capaci, con il loro valore, di spostare gli equilibri di una squadra, e poi ci sono i trasferimenti di tutti quei profili che, per un motivo o per l’altro, non rientrano più nel progetto tecnico di un club.

Lo scomodo status di ‘esubero tecnico’ può essere attribuito indifferentemente tanto a big, o presunti tali, arrivati alla corte del prestigioso club per 30 milioni od oltre (il riferimento a Joaquìn Correa non è puramente casuale) ma anche a giovani di belle speranze che però non vengono ritenuti indispensabili dalla stessa società che magari li ha formati nelle giovanili.

Il mercato 2024/25 ha già visto la partenza di gente come Stabile, Oristanio, Franco Carboni, Zanotti e Moretti. Tutti passati da Appiani Gentile in veste di prospetti futuri, potenzialmente meritevoli di fare il grande salto in prima squadra. Non tutti si chiamano però Casadei o Fabbian – per inciso nemmeno loro sono più all’Inter, ma quanto meno sono protagonisti in club di un certo lignaggio – per i quali le porte nerazzurre potrebbero riaprirsi prima di quanto si pensi.

Altri alfieri del fantastico gruppo che nel 2022 conquistò, agli ordini di mister Chivu, il decimo scudetto Primavera della storia dell’Inter, sono ancora di proprietà del club nerazzurro. La cessione però sembra solamente questione di giorni.

Fontanarosa addio: lotta tra neopromosse per il difensore

Sempre titolare, con la curiosa eccezione delle ultime due gare stagionali, quelle disputate nella Final Four di categoria, nell’annata che portò l’Under 19 meneghina sul tetto d’Italia, Alessandro Fontanarosa ha già accumulato un discreto bagaglio d’esperienza nelle sua avventura al Cosenza.

Con oltre 1000 minuti sul terreno di gioco, il difensore centrale mancino – non pochi coloro che gli avevano profetizzato un futuro come erede di Alessandro Bastoni – ha contribuito alla tranquilla salvezza del club calabrese.

Tornato alla base, il nativo di San Gennaro Vesuviano sta per lasciare ancora una volta la Pinetina. Su di lui è già vivo da tempo l’interesse del Parma, il blasonato club appena tornato in Serie A, ma anche quello del Venezia, anch’egli tornato nel massimo palcoscenico del calcio italiano dopo il vittorioso spareggio con la Cremonese.

La lotta a due sta per entrare nel vivo: in entrambe le realtà Fontanarosa sarebbe in grado di giocarsi il posto da titolare coi compagni di reparto, in attesa che da Appiano, magari a fine stagione, possa arrivare una gradita telefonata per un ritorno a casa…