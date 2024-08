Dal Barcellona all’Inter: nuovo attaccante in prestito al fotofinish

L’Inter potrebbe centrare un colpo molto interessante dal Barcellona in sede di calciomercato: può arrivare in prestito al fotofinish

L’Inter ha scelto un’altra strada rispetto alle altre big di Serie A, una strada che non è passata da colpi sensazionali, da prima pagina dei giornali, ma dalla conferma del gruppo che ha fatto molto bene nelle ultime stagioni, soprattutto quella appena trascorsa e finita con la conquista dello scudetto della seconda stella.

Gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono stati chiusi con largo anticipo, poi è stata la volta di Josep Martinez, che ha occupato la casella al fianco di Yann Sommer tra i pali. Il resto è attesa, speranze e cessioni, nell’attesa di scegliere il profilo migliore come nuovo braccetto sinistro, che dovrà tamponare l’assenza di Tajon Buchanan, e un attaccante solo nel caso in cui dirà addio anche Marko Arnautovic, per cui finora sono arrivati interessamenti solo dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.

Nel caso in cui l’austriaco dovesse davvero cambiare maglia, con Joaquin Correa ormai indirizzato verso la rescissione del contratto, Simone Inzaghi ha chiesto una seconda punta capace di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e scompaginare lo scacchiere tattico avversario. Il nome giusto potrebbe arrivare dal Barcellona.

L’Inter pensa ad Ansu Fati: può arrivare in prestito

Ansu Fati sembrava l’astro nascente del Barcellona presente e futuro. Il classe 2002 aveva tutto per raggiungere fin da subito il successo con il club blaugrana: importanti capacità in dribbling, facilità di tiro, assist e un controllo di palla spaziale. Con il passare del tempo, però, non ha esattamente rispettato le attese, anzi.

Nel 2020 era arrivato addirittura a valere 80 milioni di euro, oggi sono solo 25, ma ha ancora tutto il tempo per riscattarsi. Non l’ha fatto in Premier, dove non è riuscito a brillare con la maglia del Brighton. Dopo l’avventura con gli inglesi, è tornato in Spagna, ma non è detto che ci resti.

Attualmente è alle prese con un infortunio al piede che lo terrà ancora per un po’ ai box, ma gli intermediari lo stanno proponendo a diversi club europei con l’intenzione di farlo tornare ad alti livelli e di dargli lo spazio che merita. Tra le squadre in lizza è finita anche l’Inter, ancora a caccia di una seconda punta, che potrebbe impostare l’operazione in prestito con diritto di riscatto, magari con il Barcellona che conserverebbe il controriscatto a cifre un po’ più alte.