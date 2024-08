Dal Liverpool all’Inter: jolly da 20 milioni per Inzaghi

L’Inter potrebbe mettere a segno un colpo molto interessante dal Liverpool: il jolly da 20 milioni di euro farebbe molto comodo a Inzaghi

La chiusura a parametro zero di Zielisnki e Taremi non ha lasciato spazio a un calciomercato sontuoso per l’Inter, anzi la società nerazzurra è piuttosto bloccata sia per quanto riguarda il dossier relativo il nuovo difensore, sia per il nuovo attaccante che dovrebbe arrivare allo corte di Simone Inzaghi, possibilmente una seconda punta in grado di organizzare il gioco, saltare l’uomo e arrivare al gol e all’assist.

Le finanze a disposizione della società non sono tante, per cui la priorità di Marotta e Ausilio è stata confermare il più possibile il gruppo che è riuscito a conquistare lo scudetto e a fare bene in Champions League, fino a centrare la finale contro il Manchester City.

La prossima estate, però, le cose potrebbero cambiare, soprattutto se la dirigenza entrasse nell’ordine di idee di cedere un calciatore importante, ma non un vero e proprio leader del gruppo. Si tratta di ragazzi di prospettiva come Kristjan Asllani e Davide Frattesi che, pur non partendo sempre da titolari (anzi), sono riusciti ad aumentare la loro valutazione e a entrare nel mirino di molti club. Entrambi viaggiano a una valutazione oltre i 30 milioni di euro e se tra un anno qualcuno dovesse presentarsi con questa cifra, sarebbe difficile dire di no.

L’Inter segue Bajcetic per il centrocampo: un jolly dal Liverpool

Nel caso in cui la cessione dovesse davvero avvenire, attenzione a chi potrebbe prendere il loro posto in squadra. L’Inter segue con grande attenzione Stefan Bajcetic, mediano spagnolo giovanissimo di proprietà del Liverpool e ancora con enormi margini di miglioramento.

D’altronde è un classe 2004, ha solo 19 anni – 20 da compiere – e sa amministrare il gioco come un veterano, come ha dimostrato anche in questo pre campionato con i Reds. La sua posizione ideale, almeno in partenza, è quella di vertice basso nei tre di centrocampo, lì dove può mettersi in regia e comandare la manovra.

Nonostante le poche presenze tra i grandi, però, ha dimostrato anche di potersi disimpegnare come difensore, per cui Inzaghi potrebbe provarlo addirittura come braccetto di destra o nel cuore della retroguardia a impostare il gioco. La nota dolente è quella relativa alla sua valutazione che è già sui 15-20 milioni, ma potrebbe aumentare ulteriormente se trovasse un po’ più di spazio con la maglia del Liverpool.