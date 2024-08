Dall’Europeo alla Serie C: UFFICIALE lascia l’Inter

Movimento in uscita in casa Inter. Il giocatore ha accettato la Serie C per dimostrare il suo valore dopo una estate impegnativa

Continua ad essere molto attivo in uscita il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri ormai da settimane sono al lavoro per riuscire a sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Un compito non semplice considerando anche i diversi giocatori che in questo momento non rientrano più nei piani del tecnico. L’obiettivo di Marotta è quello di riuscire a sistemare gli esuberi entro la fine della sessione di calciomercato per alleggerire anche il monte ingaggi.

E l’operazione conclusa nelle scorse ore va proprio in questa direzione. Un giocatore ha ufficialmente lasciato l’Inter e Milano accettando la proposta di un club di Serie C. Una operazione sicuramente a sorpresa considerando anche le richieste da parte di squadre di categoria superiore. Ma il calciatore ha preferito questa soluzione per trovare la continuità giusta e provare nel giro di davvero poco tempo tornare a vestire la maglia nerazzurra.

Sono molti i giovani dell’Inter che in queste settimane stanno lasciando il club nerazzurro per andare a giocare con continuità. Da parte di Viale della Liberazione l’intenzione è quella di far proseguire il percorso di crescita a questi giocatori per poi magari portarli alla corte di Simone Inzaghi a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Inter: ufficiale una cessione, i dettagli

Spera di raggiungere questo obiettivo Luca Di Maggio. Il centrocampista classe 2005 si è messo in mostra con l’Italia Under 19 all’ultimo Europeo. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club di categorie inferiori e alla fine l’ha spuntata il Perugia. Un trasferimento un po’ sorprendente se si pensa anche alle richieste arrivate dalla Serie B. Ma alla fine club e calciatore hanno trovato negli umbri la soluzione ideale per proseguire un percorso di crescita e magari nel giro di qualche anno dare una mano proprio alla squadra nerazzurra.

La formula del trasferimento in Umbria conferma la volontà dell’Inter di non perdere il controllo del giocatore. Il centrocampista, infatti, arriva in Umbria in prestito fino al termine della stagione. Non c’è il diritto di riscatto e questo sottolinea come i nerazzurri sono pronti a riportarlo a Milano a giugno.

Per Di Maggio l’occasione di continuare il percorso di crescita e magari già il prossimo anno giocarsi la conferma nel club nerazzurro. Obiettivo non semplice da raggiungere, ma le qualità sicuramente non mancano.