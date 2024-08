Trattativa saltata e tutto da rifare: Inter con le mani tra i capelli

Il club nerazzurro non è riuscito nell’intento di inserire il baby talento nella cessione del prodotto del vivaio: fumata nera col club di B

Un’operazione solo apparentemente di contorno. Un affare che magari avrebbe dato i suoi frutti tra qualche anno – nemmeno troppi – e che forse avrebbe reso ancor più incredibile il fiuto di Beppe Marotta.

Nulla da fare, almeno per stavolta. Almeno per il giovanissimo difensore (non uno qualunque, essendo stato il classe 2006 più impiegato in Serie B lo scorso anno) di proprietà della Sampdoria ma già nel mirino di importanti società del massimo campionato.

Giovanni Leoni è stato sicuramente uno dei giocatori-rivelazione dell’ultimo campionato cadetto, nonostante la contraddittoria stagione del club blucerchiato, iniziata con una serie di risultati negativi e finita con la possibilità di giocarsi i Playoff in quel di Palermo, nel primo turno della post-season di B.

La formazione allenata da Andrea Pirlo ha però fallito nella sua missione di tornare subito in Serie A: le priorità di mercato sono di conseguenza cambiate, avendo davanti almeno un altro anno di purgatorio.

Forse per questo motivo la dirigenza della Samp avrebbe deciso di non cedere il suo difensore, uno che l’Inter aveva puntato e che avrebbe volentieri fatto rientrare in un’altra operazione di mercato. Anche in questo secondo caso sarebbe però arrivata una fumata nera non soggetta a futuri colpi di scena.

Stankovic-Leoni, tutto da rifare: salta il disegno di Marotta

Avevamo in precedenza accennato all’inizio di stagione shock di quella che lo scorso anno era stata indicata come una delle maggiori pretendenti addirittura ad una promozione diretta in Serie A. Nel periodo più buio, quello che ha visto la Samp addirittura stazionare nelle ultime posizioni della cadetteria, Filip Stankovic non ha certo brillato.

Il giovane portiere, figlio del grande Dejan nonché prodotto delle Giovanili nerazzurre, ha sì compiuto talvolta grandi interventi, ma si è anche reso protagonista di clamorose topiche specialmente nel gioco coi piedi. Nell’impostazione del gioco da dietro, come il suo mister gli chiedeva. Nel resto dell’annata il figlio d’arte ha acquisito via via sempre maggior sicurezza, ma forse le indecisioni mostrate almeno fino a Natale potrebbero aver influito nella decisione presa dalla dirigenza genovese a giugno.

L’Inter avrebbe voluto rinnovare col club ligure il prestito del giovane Dejan (o anche concordare una cessione definitiva), ma la Samp ha deciso di puntare su Paolo Vismara, portiere proveniente dall’Atalanta Under 23. Saltato l’affare Stankovic, è naufragata anche la trattativa per Leoni, che molto probabilmente resterà a Genova per un’altra stagione.

E il portiere? Contrariamente a quanto si era inizialmente scritto da più parti, il classe 2002 sta accettando la destinazione Venezia. Il club lagunare nelle ultime ore avrebbe portato la sua offensiva sull’estremo difensore nato a Roma.