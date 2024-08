Dirà addio all’Inter a fine mercato: cessione last minute in programma

Marotta pianifica un affare last minute: sarà ceduto negli ultimi giorni di agosto, il presidente nerazzurro aspetta solo una cosa

Una manciata di giorni e la sessione estiva di calciomercato andrà in archivio. Tra i club che hanno sicuramente fatto di più c’è l’Inter. Ma per i campioni d’Italia in carica, con la grande voglia di ripetersi in ottica Scudetto, non è finita qui. Una nuova operazione in uscita è già stata programmata.

Tra i reparti che potrebbero riservare ancora qualche novità vi è sicuramente l’attacco. L’addio di Joaquin Correa è ormai all’ordine del giorno, con la dirigenza di Viale della Liberazione che ha ben chiare le idee sulla punta argentina. Correa ha deluso a Milano e lontano dai nerazzurri, nell’ultimo anno in prestito al Marsiglia, di certo non ha brillato.

Il suo contratto con la ‘Beneamata’ scadrà il 30 giugno 2025 e per tale ragione sembra proprio che il suo destino si segnato: Simone Inzaghi non ha la minima intenzione di puntarvi, per presente e futuro. Ma c’è un’altra situazione apparentemente bloccata che è al centro dei pensieri di Beppe Marotta: così il chiacchierato addio potrebbe consumarsi nelle ultime ore di agosto.

Saluta a fine agosto: Inter, è tutto deciso

Parliamo di Marko Arnautovic, reduce da un’annata altalenante con addosso la maglia nerazzurra. Il 35enne austriaco è giunto a Milano per poco più di 8 milioni di euro, finiti nelle casse del Bologna. Prestazioni non sempre convincenti ma soprattutto tanti infortuni che lo hanno spesso e volentieri tenuto lontano dal rettangolo verde.

Ecco perché in casa Inter l’idea calda, caldissima è quella di lasciar partire Arnautovic nelle prossime settimane. Non subito, visto che Marotta sta lavorando alla ricerca di un degno sostituto e per tale ragione l’esperto bomber rimarrà dov’è, ancora per un pò. Sembra dunque chiara la strategià dei vertici nerazzurri, con l’idea di ‘sbloccare’ la cessione di Arnautovic negli ultimissimi giorni di agosto. Quando sarà già stata definita la firma del suo sostituto che andrà a comporre un poker d’attaccanti da urlo con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e il neo arrivato Mehdi Taremi.

Per Arnautovic si è parlato a lungo di alcune offerte dalla Turchia così come dall’Arabia Saudita mentre non ha trovato conferme la voce secondo cui il Bologna stesse seriamente valutando un clamoroso ritorno dell’austriaco in vista dell’inizio della stagione che vedrà i felsinei impegnati in Champions League. In quella che sarà stata con ogni probabilità la sua unica annata all’Inter (escludendo la prima avventura nel lontano 2009/2010), il classe ’89 ha collezionato 35 presenze con 7 gol e 3 assist per i compagni.