Inter-Milan, ufficiale la firma: il trasferimento è clamoroso

Dall’Inter al Milan, il trasferimento è ufficiale. Il calciatore ha appena firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri

Calciomercato nel vivo per Inter e Milan, in cerca di rinforzi a una settimana ormai dall’inizio del campionato che vedrà nerazzurri e rossoneri in campo, al debutto, sabato 17 agosto rispettivamente contro Genoa e Torino.

L’Inter prosegue nella ricerca di un difensore che possa sopperire all’assenza di Buchanan (infortunatosi in Copa America con il Canada) e al possibile forfait di De Vrij, ko in amichevole contro l’Al Ittihad. Sottoposto ad accertamenti, il difensore olandese sarà rivalutato tra una settimana. Certa, dunque, la sua assenza alla prima di campionato e presenza in dubbio anche per l’esordio casalingo con il Lecce.

L’ultimo nome accostato all’Inter è quello del giovane difensore spagnolo del Valencia, Yarek Gasiorowski che ha una valutazione di circa 15 milioni. Attenzione anche a Kiwior che potrebbe rappresentare un’occasione a fine mercato. Il Milan, invece, un altro difensore l’ha preso ovvero Emerson Royal dal Tottenham. In attesa dell’ufficialità, intanto, i rossoneri hanno accolto un ex Inter che ha firmato, nelle scorse ore, il contratto che lo legherà al Milan.

Dall’Inter al Milan, è fatta: ha firmato

Il Milan Futuro, compagine che disputerà il campionato di Serie C, ha tesserato l’ex centravanti dell’Inter, Samuele Longo. L’attaccante, classe 1992, arriva al Milan da svincolato. Sarà il nuovo centravanti della squadra allenata da Daniele Bonera che si appresta all’esordio ufficiale, sabato 10 agosto, nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C contro il Lecco, appena retrocesso dalla Serie B.

Oltre a quello di Longo, il Milan Futuro ha ufficializzato altri tre acquisti ovvero il difensore Gabriele Minotti e i due attaccanti Mattia Sandri e Fall Mbarick, rispettivamente classe 2001 e 1997.

Samuele Longo torna in Italia dopo le ultime esperienze all’estero con gli olandesi del Dordrecht, i greci del Lamia e gli spagnoli del Ponfrerradina, compagine quest’ultima di terza divisione. L’ultima squadra italiana in cui ha militato Longo è stato il Modena, nella stagione 2021-22, terminata con la promozione in Serie B degli emiliani.

Longo è arrivato nelle giovanili dell’Inter dal Treviso. Con la Primavera nerazzurra, allenata da Andrea Stramaccioni, ha vinto le Next Gen Series nel 2012, battendo l’Ajax in finale. Proprio Stramaccioni, subentrato a Claudio Ranieri alla guida della prima squadra, lo fa esordire in Serie A con l’Inter, il 13 maggio di quell’anno contro la Lazio. Poco dopo, Longo trascina i nerazzurri alla vittoria del campionato primavera.

L’attaccante esordisce con l’Inter anche nelle competizioni europee nel preliminare di Europa League con l’Hajduk Spalato. Il 28 agosto passa in prestito all’Espanyol. Da lì cambierà squadra ogni anno, indossando le maglie di Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Cremonese, Huesca, Deportivo La Coruna, Venezia e Vicenza prima delle ultime esperienze citate sopra. Con l’Inter non ha disputato più alcuna partita dal 2012.