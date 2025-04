DIRETTA Parma-Inter, segui la cronaca LIVE del match di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Parma di Chivu nella 31esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Parma in Emilia nel secondo anticipo del sabato valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi dello squalificato Barella e reduci dal pareggio nel derby contro il Milan nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, vogliono centrare la quarta vittoria di fila dopo quelle contro Monza, Atalanta e Udinese. L’obiettivo è quello di allungare in classifica nel duello scudetto con il Napoli, che sarà impegnato nel monday night in trasferta contro il Bologna. Dall’altra parte i gialloblu del grande ex Cristian Chivu, che invece vengono da una striscia di tre pareggi consecutivi contro Torino, Monza e Verona, sognano il colpaccio per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su tablet, pc e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultati di 3-1 grazie ai gol di Dimarco, Barella e Thuram prima dell’autorete nel finale di Darmian. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio ‘Ennio Tardini’ tra Parma e Inter live in tempo reale.