Bufera prima di Parma-Inter: “15 giornate di squalifica, episodio grave”

Non si placano le polemiche contro i nerazzurri. Continua a tenere banco una questione e viene richiesta una squalifica esemplare

L’Inter ha preparato la trasferta di Parma in mezzo a diverse polemiche. L’episodio Inzaghi-Hernandez continua a far discutere molto sui social. Il tecnico nerazzurri è ormai da giorni travolto da una bufera per il fatto di non rispettare l’area tecnica. E contro il Milan involontariamente l’allenatore piacentino si è messo sulla linea di corsa di Hernandez.

Il francese è stato costretto a dover sovrapporsi per superarlo lasciando il terreno di gioco. Una cosa, anche questa, contro il regolamento visto che si può rientrare solamente ottenuto il permesso del direttore di gara. Insomma, l’arbitro ha lasciato andare per non dover intervenire ed estrarre il giallo ad entrambi. Ma il comportamento dell’allenatore piacentino continua a tenere banco e sono in molti i tifosi che chiedono un intervento da parte dell’AIA.

Inzaghi e il tema dell’area tecnica

Il tema del rispetto dell’area dedicata alla panchina continua a tenere banco ormai da diverso tempo per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro in più di un’occasione supera il limite e questo rappresenta sicuramente un problema non di poco conto da quando ci sono le diffide anche per gli allenatori. Fino ad oggi possiamo dire che è stato graziato dai direttori di gara, ma le ultime discussioni potrebbero portare il pugno duro nei suoi confronti e degli altri colleghi.

La richiesta di squalifica per Inzaghi

Le polemiche sui social non si placano. I tifosi di Milan e Juventus continuano a chiedere una sanzione dura nei confronti del tecnico nerazzurro. Ma non solo. “Da spettatore esterno della contesa – ha scritto Federico Milano – Inzaghi ha veramente rotto. L’unica via sarebbe una squalifica di qualche settimana“.

Ci va ancora più duro Onofrio Fabbiano: “A Inzaghi devono essere date le giornate di squalifica al raddoppio quando esce dall’area tecnica. Prima volta una giornata, poi 2, 4 e infine 8. Quando arriverà a farsi 10/15 partite dalla tribuna magari imparerà“. E Ibracadabra ha aggiunto: “Theo sarebbe dovuto andargli addosso. Sai poi che casino sarebbe venuto fuori? Squalifica per Inzaghi come minimo“.

Nikita Elena, invece, ha aggiunto: “Questa cosa qui è piuttosto grave (con riferimento all’episodio con Theo Hernandez). Inzaghi per vizio è sempre fuori dalla sua area tecnica impunito. Ma che un giocatore debba passare alle sue spalle perché è praticamente in campo e non venga preso nessun provvedimento è ridicolo“.

Dalla prossima settimana Inzaghi dovrà prestare la massima attenzione

Con le polemiche sui social, dalla prossima settimana Inzaghi dovrà prestare la massima attenzione perché il rischio è quello di dover fare i conti con diverse ammonizioni.