Distruzione Inter: “Chinè scatenato: 14 punti di penalizzazione”

L’inchiesta Doppia Curva continua a far discutere. Sui social si richiedere una sanzione molto dura nei confronti dei nerazzurri

La corsa Scudetto entra nel vivo. Siamo entrati in una settimana che potrebbe essere cruciale per i nerazzurri. In caso di vittoria sul campo del Parma, gli uomini di Inzaghi metterebbero pressione sul Napoli, impegnato nel Monday Night in casa del Bologna. Una trasferta molto complicata per i partenopei considerato il momento di forma dei felsinei. L’eventuale allungo potrebbe essere decisivo anche se ci saranno a disposizione ancora 21 punti.

Intanto, però, sui social si continua a richiedere una penalizzazione all’Inter. L’inchiesta Doppia Curva non è ancora arrivata alla conclusione e si attendono le decisioni di Chinè. Ricordiamo, come spiegato in più di un’occasione, che a rischiare sono principalmente i giocatori e i dirigenti coinvolti nelle intercettazioni. I nerazzurri dal punto di vista di squadra non dovrebbero avere nessuna sanzione.

L’inchiesta Doppia Curva

L’inchiesta Doppia Curva è destinata a tenere banco anche in futuro. Chinè si sta prendendo tutto il tempo a sua disposizione e questo significa che, a meno di clamorose sorprese, le squalifiche dovrebbero essere scontate la prossima stagione. Ma sui social la polemica non si placa e si continua a chiedere una sanzione ai nerazzurri.

La richiesta di penalizzazione ai nerazzurri

Oramai da settimane sui social i tifosi juventini, milanisti e napoletani continuano ad invocare una penalizzazione ai nerazzurri. Un rischio che non sembra esserci visto che non c’è una responsabilità oggettiva da parte del club. Anzi, la società ha sempre detto ai giocatori di non incontrare privatamente gli ultras.

Ma questo non ferma i tifosi anti Inter. Marco Centoni su X ha fatto riferimento alle ultime decisioni sulla Serie C: “Chinè scatenato: 14 punti di penalizzazione per Lucchese (-6), Messina e Triestina (-4). E l’Inter? Chinè quando facciamo una bella penalizzazione per la non iscrivibile? A quanto pare nel 2006…“.

Una sanzione che difficilmente ci sarà. C’è sicuramente grande attesa per le decisioni di Chinè visto il rischio squalifica per calciatori come Barella e Calhanoglu e per lo stesso Inzaghi. Ma per l’Inter non è prevista nessuna penalizzazione anche se le decisioni del procuratore federale sono destinate a far discutere.

Squalifiche per la prossima stagione?

Le decisioni di Chinè erano attese nelle scorse settimane, ma il procuratore per il momento ha deciso di prendersi ancora del tempo prima di pronunciarsi. Per questo motivo l’ipotesi più probabile è quella di squalifiche da scontare la prossima stagione.