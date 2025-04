“Strappo muscolare”: verdetto UFFICIALE, la squadra è distrutta

Non arrivano buone notizie dall’infermeria. L’infortunio è grave e per lui il rischio è quello di un lungo stop. Una situazione sempre più di emergenza

Siamo entrati nel finale di stagione e in questo momento ogni infortunio rischia di mettere i tecnici nei guai. Un eventuale stop di un mese, infatti, porterebbe l’anno a finire con largo anticipo. Da qui la speranza da parte degli allenatori di poter contare sull’intera rosa, ma purtroppo non sempre dall’infermeria arrivano delle buone notizie.

L’infortunio rimediato da un calciatore è molto più grave di quanto previsto. Si era parlato di un problema al tendine del ginocchio e per questo motivo i tempi di recupero rischiavano di essere molto lunghi. Gli esami, comunque, hanno parlato di altro anche se le sensazioni non sono assolutamente positive su quando potrà ritornare in campo.

Bayern: è emergenza contro l’Inter, Kompany con la rosa ridotta al minimo

Il Bayern si presenterà al doppio confronto con l’Inter con una infermeria piena. L’ultimo ad aggiungersi alla lunga lista degli infortunati è Musiala. Il talento tedesco ha lasciato in anticipo il match contro l’Augsburg toccandosi la coscia sinistra. La sua assenza nel doppio confronto con i nerazzurri è praticamente certa, di fatto la sua stagione è finita in anticipo.

Kompany in conferenza stampa aveva parlato di un dolore al tendine del ginocchio. Una ipotesi smentita dagli esami strumentali che hanno confermato di uno strappo muscolare. Ma non è finita qui visto che Kane a fine partita è uscito dallo stadio con una vistosa fasciatura alla caviglia. Il tecnico dei bavaresi si è augurato che non sia niente di grave, ma le sue condizioni sono da valutare.

Bayern dimezzato, in casa Inter preoccupa Dumfries

Il Bayern è praticamente dimezzato almeno per la sfida di andata. Musiala si è aggiunto ad una lunga lista di infortunati che vede la presenza di giocatori importanti per Kompany. L’unico che potrebbe riuscire a recuperare è Goretzka. Tutti gli altri salteranno il primo round e per il tecnico dei bavaresi non è sicuramente una buona notizia.

Infatti, il Bayern sarà costretto a rinunciare a giocatori come Neuer (che potrebbe recuperare per il ritorno), Upamecano, Pavlovic, Ito, Davies, Coman e Musiala. Ora la speranza è che almeno Kane possa smaltire il problema alla caviglia nel minor tempo possibile ed essere disponibile per martedì.

Di certo in casa Inter si vive una situazione leggermente differente. L’infermeria si sta svuotando. Gli unici due che salteranno il doppio confronto con il Bayern saranno Zielinski e Dumfries (a meno di infortuni dell’ultimo minuto). Per l’olandese il recupero sembra più complicato del previsto. “Infortunio più insidioso di quanto potessi sperare. Ma non mi fermerà. Tornerò più forte“, le sue parole.

L’Inter contro il Bayern per la storia

A prescindere dagli infortuni e dalle assenze, il Bayern Monaco resta una squadra davvero molto insidiosa da affrontare e l’Inter non potrà permettersi di sottovalutare. I nerazzurri quest’anno vogliono scrivere una pagina di storia e per farlo il confronto in Germania è un crocevia importante.