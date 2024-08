Marotta pesca il colpo in Serie B: occhi su un altro talento italiano

Beppe Marotta potrebbe aver individuato un altro talento importante per il futuro dell’Inter in Serie B: è un calciatore italiano di grande prospettiva

Nel corso della sua carriera, Beppe Marotta ha dimostrato in più occasioni di saper individuare, insieme alle dirigenze e il personale a disposizione, i migliori giovani italiani e riuscire così a controllare parecchio del patrimonio sportivo del futuro azzurro, anche a distanza, attraverso prestiti o controriscatti.

L’ha fatto molto spesso alla Juve, con molti più fondi a disposizione, e sta tentando di ripetersi anche all’Inter, anche se con possibilità economiche non troppo ampie. In questa sessione di calciomercato, abbiamo visto come i nerazzurri abbiano tentato di acquistare Tessmann, Leoni e Bernabè, tre dei migliori giovani calciatori dell’ultima Serie B.

Al momento, però, nessuna delle tre trattative si è chiusa positivamente, anzi quella per il centrocampista del Venezia è del tutto naufragata. Nella stessa zona di campo, l’Inter potrebbe subito tentare di rifarsi con un investimento simile e che potrebbe avere un impatto importante, se non migliore, sul futuro del club. I nerazzurri guardano ancora una volta nella serie cadetta e hanno trovato un ragazzo che hanno già incontrato e che potrebbe avere un destino splendente.

L’Inter piomba su Lipani: colpo in stile Marotta dalla B

Stiamo parlando di Luca Lipani, un giovane di soli 19 anni, ma che ha già esordito in Serie A e ben figurato con la maglia del Sassuolo. I neroverdi hanno concesso un po’ di spazio al loro talento, che non se l’è fatto ripetere due volte e ha sfruttato l’occasione anche contro l’Inter.

Parliamo di un classe 2005, nato a Genova, che può giocare da mediano puro e può far bene anche come interno di centrocampo, grazie a una fisicità importante e che potrebbe essere ulteriormente migliorata con il passare delle stagioni. Non a caso, il Sassuolo l’ha blindato con un contratto fino a giugno 2028, ma le antenne dell’Inter sono già dritte per lui.

I nerazzurri, infatti, potrebbero proporre alla cara bottega emiliana un trasferimento da 5 milioni di euro e un prestito alla base, dove potrebbe giocare di più nell’anno in Serie B. A giugno 2025 verrebbe ridiscusso il suo futuro e con prospettiva di un altro prestito, stavolta in Serie A, per mettersi ulteriormente alla prova nel suo percorso di crescita. Vedremo se l’affare decollerà a queste condizioni o resterà solo un’idea nel cuore di agosto.