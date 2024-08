Oaktree ha dato il via libera: Inter, colpo da 30 milioni

Oaktree conferma la volontà di investire sull’Inter. Il fondo americano ha dato il via libera per un colpo importante da 30 milioni

L’Inter continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Da parte di Oaktree la massima disponibilità ad investire sempre nel rispetto della linea decisa al proprio arrivo a Milano. Questo sta portando il fondo americano a dare il via libera ad una operazione sicuramente molto importante da 30 milioni di euro.

L’ok della proprietà nerazzurra rappresenta un primo passo per potare a termine il colpo. Nei prossimi giorni Marotta proverà a trovare l’accordo per consentire a Simone Inzaghi di avere un calciatore molto importante. Il tempo per chiudere la trattativa c’è, ma la speranza da parte di Viale della Liberazione è quella di arrivare ad una fumata bianca nel minor tempo possibile per consentire al calciatore di raggiungere subito Milano e iniziare ad inserirsi negli schemi del club.

Calciomercato Inter: colpo in arrivo, c’è l’ok di Oaktree

L’Inter in questi giorni dovrà definire alcune operazioni per consentire a Simone Inzaghi di avere una rosa competitiva. Le priorità sono quelle di un difensore mancino e di una seconda. Rinforzi che dovranno rispettare le indicazioni date da Oaktree: quindi un calciatore giovane e assolutamente futuribile.

Nome caldissimo è quello di Zeze del Nantes. Il profilo rispecchia alle perfezione le indicazioni date dalla proprietà americana e il fondo si è detto disponibile ad investire per regalare questo rinforzo a Simone Inzaghi. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto una proposta di 15 milioni di euro rifiutata dal club transalpino.

Il tempo per chiudere l’operazione c’è (mancano ancora 20 giorni alla chiusura del calciomercato) e anche la fiducia di arrivare alla fumata bianca. Naturalmente per riuscire a chiudere l’operazione ci dovrà essere un passo indietro da parte del Nantes sull’operazione oppure l’Inter dovrà presentare una proposta di 30 milioni di euro, la cifra chiesta dal club francese per privarsi di uno dei suoi migliori talenti. Oaktree è pronto a investire sul giocatore e questo rendere la fumata bianca più vicina di quanto lo era qualche giorno fa.