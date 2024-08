Assente a Londra: l’addio all’Inter è imminente

Kamate non ha preso parte all’incontro amichevole contro il Chelsea perché in partenza, è rimasto a Milano. Su di lui anche Benfica e club spagnoli dopo la frenata dell’Anderlecht.

Manca appena una settimana all’apertura dei giochi di campionato della nuova stagione e l’Inter vi arriva preparata. Frutto dell’intenso lavoro svolto sui terreni di gioco del BPER Training Centre di Appiano Gentile dove la formazione nerazzurra, dapprima limitata nei ranghi e poi compattata nella sua interezza, ha potuto intraprendere un percorso di perfezionamento tecnico-tattico in parallelo a sedute di preparazione atletica propedeutica.

Chiaro è che questo, unito alle numerose amichevoli in programma in questa fase estiva di precampionato, hanno costretto alcuni a restare a riposo forzato per qualche indolenzimento muscolare di troppo. Trattasi di Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic, ma anche i nuovi arrivi Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. In vista dell’impegno giocato dall’Inter questo pomeriggio contro il Chelsea era rimasto a casa anche Lautaro Martinez, arrivato da poco a Milano dopo il permesso di vacanza prolungata per meriti sportivi. Quest’ultimo non vede l’ora di incominciare a macinare nuovamente gol su gol per portare l’Inter in vetta da subito ed il resto della squadra lo seguirà, da buon condottiero.

Kamate non convocato, è in partenza: almeno quattro possibili destinazioni

Intanto si entra anche nella fase calante della sessione di mercato, ove il club nerazzurro ha potuto mettere a segno qualche colpo importante per limare l’organico al millimetro. E fra le molte uscite ancora in programma c’è quella del giovane esterno offensivo Issiaka Kamate.

Il calciatore, visto all’opera fino a questo momento in tutte le amichevoli precedenti, non ha preso parte all’ultimo impegno contro il Chelsea perché considerato in partenza. L’affare con l’Anderlecht, uno dei club maggiormente interessati alle sue prestazioni, sarebbe entrato in una fase di stallo in relazione all’aggiunta della clausola di controriscatto in favore dell’Inter mentre prendono piede altre destinazioni come Benfica e Mirandes, oltre al campionato spagnolo de La Liga. In Serie A ha altresì buone candidate, fra cui Verona e Cagliari, nonostante queste vengano viste soltanto come ruote del carro. In ogni caso il club nerazzurro vorrà liberarsene in questi giorni e non si esclude che si possa trovare una quadra proprio con la principale indiziata belga.