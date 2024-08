Cifra da capogiro e firma, il rinforzo in difesa dell’Inter è super

S’infiamma il calciomercato nerazzurro, il difensore è pronto a firmare con l’Inter: cifra da urlo, Marotta si supera

L’esordio in campionato contro il Genoa si avvicina, nel frattempo in casa Inter l’attenzione rimane, inevitabilmente, rivolta al calciomercato. Una sessione, quella estiva, che può ancora riservare delle sorprese interessanti. Una sopratutto in difesa, visto che sono giunte novità importanti per un obiettivo di Marotta.

Zielinski, Taremi e Josep Martinez. Manca ancora qualcosa e la nuova Inter 2024/25 sarà completa, con l’intenzione di puntare nuovamente allo Scudetto e fare quanta più strada è possibile pure in Champions League. Un chiodo fisso, un obiettivo primario per l’Inter nelle ultime settimane di mercato: la difesa. Puntellare una retroguardia che ha già dato ampie garanzie nell’ultimo anno e che adesso dovrà pensare al futuro.

Perché nell’estate 2025 sia Stefan de Vrij che Francesco Acerbi, con ogni probabilità, diranno addio a scadenza contrattuale. Un ricambio inevitabile a cui Marotta sta già pensando, con diversi profili scansionati e da affiancare ad Alessandro Bastoni. Ecco quindi che già da qui a fine agosto potrebbe arrivare un grande colpo per la gioia di Simone Inzaghi. Un nome da urlo per il quale la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà sborsare una cifra importante: ecco di chi si tratta.

Firma da 30 milioni: assalto Inter

Già da tempo Beppe Marotta ha messo in cima alla sua personalissima lista uno dei talenti emergenti del calcio francese che in Ligue 1, a suon di grandi prestazioni, ha conquistato tutti attirando su di sé l’attenzione di diverse grandi squadre oltre a quella nerazzurra.

Si parla di Nathan Zézé, 19enne centrale cresciuto nelle giovanili del Nantes che con la prima squadra del club transalpino nell’ultima stagione – tra campionato e coppe – ha accumulato 1832′, con 22 presenze ed 1 rete all’attivo.

I media francesi nelle scorse ore hanno parlato di una proposta nerazzurra da 15 milioni di euro, rispedita al mittente. Sul calciatore penda una valutazione decisamente differente. Il Nantes punta a incassare 30 milioni di euro per il cartellino del classe 2005, ma non è escluso che si possa arrivare ad un sconto.

Attenzione, però, perché pare che anche il West Ham si sia mosso concretamente per dare l’assalto a Zézé. Gli inglesi non avrebbero problemi ad accontentare le richieste del Nantes anche se, dopo l’acquisto di Jean-Clear Todibo, gli ‘Hammers’ potrebbero alla fine mollare la presa e lasciare via libera all’Inter. Uno scenario che rischia di decollare entro fine mese: Marotta è in prima fila per Zézé.