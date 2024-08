È il migliore della sua generazione: Inter battuta dalla Juve

La Juve prende due ragazzi che si distinguono come i più promettenti sulla piazza: uno della generazione ’07 e l’altro classe ’10

Il miglior under 14 che c’è in Italia e uno dei più interessanti under 17: la Juve continua a investire sui giovani, preferibilmente azzurri. Secondo TuttoSport, il club bianconero, che ha già preso il meglio sulla piazza, potrebbe chiudere un altro vero e proprio colpaccio. E anche se la seconda trattativa non dovesse andare a buon fine, sono in tanti a riconoscere che la Juve ha già messo le mani sul miglior prospetto italiano classe ’10, dunque un quattordicenne di grandissima prospettiva.

Si tratta del promettente attaccante Giuseppe Pipitò, stellina del Palermo e già a suo agio nel competere con ragazzi di sedici, diciassette o addirittura diciotto anni. Mercoledì scorso Pipitò è volato a Torino e ha firmato con la squadra giovanile della Juve. Ora si aggregherà all’under 15, tenendosi pronto anche per esordire in under 16.

Pipitò piaceva anche all’Inter, al Milan, al Napoli e soprattutto alla Roma. Ma il ragazzo e la sua famiglia hanno scelto il club bianconero, anche per questioni di cuore: sembra che fin da piccolo Giuseppe sia cresciuto nel mito di Dybala e della Vecchia Signora. Michele Sbravati, nuovo responsabile del settore giovanile juventino, ha dunque avuto gioco facile nel battere tutte le accanite concorrenti portando alla Contessina il bravo fantasista classe 2010.

Ma che cos’ha Pipitò di così speciale? Il ragazzino ha un buon mancino, gran tecnica, senso tattico, può giocare in tutti i ruoli d’attacco e segna a raffica. Ed ecco spiegato perché tutti parlano già di un colpaccio

Sempre secondo TuttoSport la Juve potrebbe anche essere interessata a prendere un ex Primavera dell’Inter, anche in questo caso uno dei ragazzi più promettenti della sua generazione: la classe 2007. Si tratterebbe del trequartista mancino Alessandro Ciardi, che due anni fa si era svincolato dai nerazzurri per firmare con il Salisburgo.

La Juve punta alla prossima generazione e batte i nerazzurri su un 2007 e un 2010

A quanto pare, però, Ciardi non sarebbe rimasto troppo soddisfatto dall’esperienza in Austria: magari si aspettava di trovare subito spazio fra i grandi… E, invece, dopo un anno con la squadra giovanile, è stato ceduto in prestito al Liefering, la seconda squadra austriaca della Red Bull, che milita in seconda serie, senza mai scendere però in campo.

Con l’U18 del Salisburgo, a causa di un infortunio, ha giocato solo 6 partite ufficiali per l’AKA U18. Ma in quelle 6 presenze è andato in goal 3 volte, dimostrando tutto il suo valore. A quanto dice TuttoSport, potrebbe ora essere interessato a passare alla Juve, per giocare con la maglia nella NextGen in LegaPro. I bianconeri sembrano fiduciosi che l’affare possa concludersi positivamente. Un paio di milioni e il Salisburgo potrebbe ritenersi soddisfatto. Anche meno, magari…

Insomma, il trasferimento di Alessandro Ciardi non è escluso in Austria. Il Red Bull Salisburgo ci ha creduto davvero nell’ex Inter, riconoscendogli subito un grande potenziale. L’infortunio ne ha bloccato la crescita e l’ambientamento. E ora il ragazzo potrebbe essersi intristito. La nostalgia potrebbe quindi spingerlo a tornare subito in Italia.

A gennaio 2023, il ragazzo lasciò a sorpresa l’Inter e firmò con il Salisburgo, che gli aveva proposto un contratto da professionista con scadenza nel 2026. L’Inter non avrebbe potuto pareggiare l’offerta, dato che all’epoca l’attaccante aveva 15 anni e non poteva dunque essere tesserato in Italia come professionista.