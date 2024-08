È ufficiale, l’esterno ha appena firmato con l’Inter: fumata bianca

Il club nerazzurro rompe gli indugi per il promettente classe 2007: ecco una nuova risorsa a disposizione di Simone Inzaghi

Nelle ultime settimane il neo presidente dell’area sportiva dell’Inter, nonché Amministratore delegato della stessa, Beppe Marotta, ha lavorato alacremente sul fronte delle piste nazionali ed estere per garantire al tecnico Inzaghi una rosa profonda in grado di far fronte alle molteplici sfide della nuova stagione (c’è anche il Mondiale per Club da onorare).

Tra trattative saltate – leggi il portiere Bento – affari ancora in piedi e sogni proibiti (Federico Chiesa è stato ben più di una suggestione) l’abile dirigente si è mosso anche sul fronte delle cessioni.

Scongiurato, almeno per ora, il pericolo della classica cessione eccellente estiva (negli ultimi anni è andata via gente come Hakimi, Lukaku, Brozovic ed Onana), l’ex Ds della Juve ha lavorato più che altro su partenze ‘minori’. Giovani ancora di proprietà Inter, spesso e volentieri già protagonisti in Primavera nei 4 anni dell’era Cristian Chivu) sono andati via.

Chi in prestito, chi a titolo definitivo. Da Giacomo Stabile a Gaetano Oristanio passando per Mattia Zanottti e Andrea Moretti, sono in tanti ad aver già lasciato la Pinetina. Ed ancora altri, come Alessandro Fontanarosa, sarebbero in procinto di farlo. C’è però anche chi, nonostante l’annunciata rivoluzione del roster della Primavera, non solo è rimasto, ma ha anche firmato un contratto pluriennale con cui ha legato il suo destino alla Beneamata fino al 2027.

Matteo Cocchi nerazzurro fino al 2027: c’è la firma

Già protagonista dello scorso campionato Primavera con 28 presenze, un gol e ben otto assist, Matteo Cocchi ha stupito tutti. Già perché si dà il caso che il nativo di Imola abbia giocato ‘sotto età’ nella selezione Under 19, essendo nato nel 2007. Le ottime performances in maglia nerazzurra gli hanno portato in dote anche una precoce quanto meritata convocazione nella nazionale Under 19, con cui ha già giocato due incontri.

Titolare, fino a qualche giorno fa, di un contratto giovanile che avrebbe potuto essere oggetto di facili assalti da parte delle altre big italiane ed europee, Cocchi ha scelto il nerazzurro. Forte di un’alta considerazione che la stessa Inter aveva già mostrato nei suoi confronti.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Matteo Cocchi“, si legge nella nota istituzionale del club meneghino datata 9 agosto 2024. Una data importante, che segna il proseguimento di un matrimonio che potrebbe essere proficuo per ambo le parti in gioco. Cocchi è stato infatti aggregato alla prima squadra di Simone Inzaghi lungo tutta la fase del lungo pre-campionato nerazzurro.