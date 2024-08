“È un capolavoro”: l’annuncio UFFICIALE dell’Inter fa impazzire i tifosi

L’ultimo annuncio dato dall’Inter è stato accolto con grande favore da parte dei tifosi, che l’hanno definito un vero e proprio capolavoro

Le gioie della scorsa primavera in casa Inter non sono state seguite da altrettante soddisfazioni in estate. I colpi Taremi, Zielinski e Josep Martinez lasciavano ipotizzare una sessione magra ma intensa per i nerazzurri, che invece sono rimasti lì bloccati e senza portare a termine altre operazioni in entrata, in attesa delle uscite.

Tra i recenti infortuni che lasciano corta la coperta in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa e un pre campionato non proprio esaltante dal punto di vista del gioco e dei risultati – lo testimonia anche l’ultima amichevole contro l’Al Ittihad -, c’è anche un annuncio che sembra essere piaciuto non poco a molti tifosi.

Infatti, la società ha presentato la nuova seconda maglia per la prossima stagione, con un design iconico che si rifà all’architettura di Milano e al mondo della moda. Il video che vi mostriamo in basso è diventato ben presto virale tra i fan, che non hanno fatto mancare il loro apprezzamento.

⚪️🔵⚫️L’#Inter presenta la nuova seconda maglia “Domina il bianco, arricchito da profili grigi – colore storicamente parte del DNA dell’Inter – su spalle, busto e maniche. Il tricolore torna al centro del kit, con le due stelle posizionate invece sopra il cuore”. 📽️ @Inter pic.twitter.com/XY42a52Prp — Interlive (@interliveit) August 8, 2024

Entusiasmo per la seconda maglia dell’Inter: solo commenti positivi

Basta fare un giro su X (ex Twitter) per rendersi conto che l’Inter sembra aver fatto una scelta molto azzeccata nella costruzione della seconda maglia con Nike. Mentre per la prima, non erano stato in molti a essere così contenti del design scelto, stavolta la decisione è piaciuta alla maggior parte, che non hanno atteso nell’esprimere i loro sentimenti sui social.

C’è addirittura chi definisce la casacca della prossima stagione come un ‘capolavoro’ e chi fa a gara a chi la acquisterà prima. Per una volta, tutti concordi sul fatto che sia andata davvero bene in questo caso.

La seconda maglia dell’#Inter è un capolavoro. — Romina (@__rominas) August 8, 2024

Infatti la seconda maglia semplice ma bella ⚫🔵⚫🔵⭐⭐ — Daniele Palumbo (@Danielepalu1) August 8, 2024

QUANTO È BELLA LA SECONDA MAGLIA DELL’INTER pic.twitter.com/ReWp5rhSw4 — sil🌻 (@pippisilvia02) August 8, 2024

La speranza dei tifosi, a questo punto, è che la nuova seconda maglia possa portare fortuna all’Inter sul campo e possa essere protagonista nei prossimi successi.