Il ‘nuovo Gudmundsson’ per l’Inter: sorpresa dall’Inghilterra

L’Inter potrebbe aver trovato il sostituto perfetto di Albert Gudmundsson: affare a sorpresa dall’Inghilterra per il club nerazzurro

Il calciomercato attuale e che finirà tra 20 giorni non si sta rivelando affatto semplice per l’Inter. Il gong finale si avvicina e Marotta e Ausilio devono ancora sistemare almeno due caselle: la prima è quella relativa il nuovo braccetto di sinistra, che potrebbe fare le veci di Tajon Buchanan in attesa del recupero dall’infortunio, la seconda è quella di un fantasista, chiamato a sostituire Alexis Sanchez, andato via a fine contratto.

Se nel primo caso la società sta attendendo che si presenti un’occasione per colmare la mancanza a livello numerico e ben consapevole che chiunque arriverà non sarà un titolarissimo, nel secondo ci sono prima da piazzare Marko Arnautovic e Joaquin Correa – quest’ultimo potrebbe anche veder rescisso il proprio contratto con la Beneamata, anche se Inzaghi potrebbe addirittura impiegarlo nella prima giornata di Serie A contro il Genoa.

Si è sempre detto che quando l’Inter avrebbe ceduto l’austriaco e l’argentino avrebbe tentato l’assalto decisivo ad Albert Gudmundsson, uno dei migliori calciatori della scorsa stagione e che avrebbe ricoperto al meglio il ruolo di seconda punta in grado di legare i reparti. In realtà, questa possibilità sta svanendo con il passare dei giorni, perché la Fiorentina è sempre più forte sull’islandese – anche se prima bisogna attendere che il Genoa trovi un sostituto ed è meno sicuro di dare il via libera dopo la cessione di Retegui.

Idea Enciso per l’Inter: nuova seconda punta dall’Inghilterra

Se dovesse completare le cessioni e Gudmundsson non dovesse essere più disponibile, allora occhio a nuove possibilità dall’estero per l’Inter. In particolare, i nerazzurri hanno una pista in Inghilterra, da dove hanno proposto un profilo simile a quello dell’islandese.

Stiamo parlando di Julio Enciso, calciatore paraguaiano di soli 20 anni in forza al Brighton e che ha già mostrato a più riprese le sue qualità in Premier League, pur non avendo sempre la continuità che ci si sarebbe aspettati. La convivenza con Roberto De Zerbi ha affinato le sue conoscenze e i suoi movimenti offensivi e già nel 2023 il suo gran gol contro il Manchester City è stato candidato al Puskas Award.

La sua valutazione è ancora relativamente bassa e sia aggira sui 22 milioni di euro. L’Inter ci proverebbe in prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma ancora si tratta solo di un’idea e una vera e propria trattativa non è neanche iniziata.