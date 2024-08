La svolta di Oaktree per l’Inter: triplo colpo a sorpresa

Oaktree ha dato una direzione ben precisa al calciomercato dell’Inter: è arrivata la svolta, testimoniata da un triplo colpo molto chiaro

Il voto al calciomercato dell’Inter, quando mancano circa 20 giorni al termine della sessione estiva, non può essere positivo. Essenzialmente, la dirigenza aveva annunciato che non sarebbe cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione, quando il gruppo nerazzurro ha portato a casa lo scudetto, e quindi la seconda stella.

La priorità è stata rinnovare i contratti dei big, trattenerli ad Appiano Gentile nonostante gli interessamenti arrivati da gran parte d’Europa e non disperdere la costruzione di una squadra che si è rivelata positiva e vincente. È così che Marotta e Ausilio si sono mossi anzitempo per sistemare i due grandi acquisti a parametro zero, Taremi e Zielinski, profili che non possono essere sottovalutati per quanto mostrato in carriera.

Poi, è arrivata anche la chiusura per Josep Martinez, il profilo giovane da affiancare a Sommer e che sarà chiamato a sostituirlo in futuro, dopo aver mostrato le sue doti tra i pali sia in Serie A, sia in Serie B. Oaktree ha dettato una linea ben precisa, non impostata solo sulla spending review, ma anche sulla scelta di giovani da integrare nel gruppo della prima squadra, che in futuro potrebbero rivelarsi dei campioni e degli asset per la società nerazzurra. La prova è arrivata ben presto con i fatti.

Da Alex Perez a Thiago Romano: l’Inter va avanti con nuovi talenti

L’input della proprietà americana si è vista soprattutto con il calciomercato dei big, visto che il braccetto di sinistra si è deciso di dire no a un calciatore come Ricardo Rodriguez, ideale per caratteristiche e duttilità e dai costi molto bassi, ma non adatto per età anagrafica alle esigenze dell’Inter.

Piuttosto si è preferito investire su giovani che in futuro potrebbero mettere in mostra tutte le loro potenzialità anche con la prima squadra. Quindi, dopo una lunga trattativa è arrivato un calciatore come Alex Perez di cui si parla un gran bene, è stato definito il colpo Topalovic – calciatore che in patria tanti paragonano a Kevin De Bruyne – e alla fine si è virato su Thiago Romano, un esterno offensivo.

Tutti e tre verranno inizialmente aggregati alla Primavera, ma se dovessero fare molto bene, potrebbero rinforzare anche la prima squadra e aumentare sensibilmente il loro valore di mercato. Lo stesso discorso vale per un ragazzo come Leoni, per cui la trattativa con la Sampdoria però non è ancora andata a buon fine.