Addio all’Inter definitivo: firma milionaria in Arabia

Sfuma totalmente la pista Mario Hermoso per Inter e Napoli fra le italiane, niente da fare in Serie A. Lo spagnolo è destinato al campionato arabo

Dopo aver chiuso positivamente gli acquisti a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, fino a questo momento dimostratisi piuttosto vogliosi di dire la loro nelle gerarchie di squadra di Simone Inzaghi, l’Inter ha messo a punto un’ulteriore strategia per avvicinarsi ad almeno un altro paio di profili a basso costo che possano completare l’organico a disposizione del tecnico.

Nello specifico, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno lavorato a stretto contatto con intermediari e rappresentanti di calciatori svincolati per conoscere le eventuali condizioni per l’accordo a costo zero, sulla scia dei precedenti, lasciando comunque piena facoltà ad Inzaghi di decidere quale fra i papabili potrebbe effettivamente avere un ruolo in squadra. All’appello ci son finiti soprattutto attaccanti e difensori, con l’attenzione maggiormente posta su questi ultimi a seguito dell’infortunio piuttosto importante rimediato dall’esterno Tajon Buchanan.

Onde evitare che Carlos Augusto faccia gli straordinari anche al centro della difesa e lasciarlo libero di correre sul versante marcino come naturale alternativa a Federico Dimarco, Inzaghi ha sondato centrali giovani e qualche vecchia conoscenza del calcio internazionale. Come nel caso di Mario Hermoso.

Mario Hermoso in direzione Saudi Pro League, saluta Inter e Napoli

Quest’ultimo, spagnolo ex Atletico Madrid, è piaciuto ma senza riuscire mai davvero ad avvicinarsi ai colori nerazzurri. Complice il fatto che le sue richieste economiche non erano poi tanto limitate come ci si aspettava. Anche il Napoli, rimasto al suo seguito per diverso tempo, sembra adesso aver abbandonato la pista e con questo tramontano definitivamente le chance di vederlo calcare i campi di Serie A.

Stando alle ultime informazioni sopraggiunte Mario Hermoso sarebbe infatti pronto al salto nel campionato arabo di Saudi Pro League, ove porrebbe ricongiungersi a tante altre vecchie glorie dal calcio continentale europeo. In primis ci sarebbe l’Al-Shabab, fresco di acquisto di Jack Bonaventura. Le parti sarebbero già in fase di studio delle condizioni e la fumata bianca potrebbe non tardare ad arrivare.