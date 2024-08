Colpo di genio di Marotta: 40 milioni per il post Mkhitaryan

Un’estate che continua a scaldarsi per l’Inter campione d’Italia: Marotta ha già messo nel mirino l’erede di Mkhitaryan

Una delle possibilità che il mercato può ancora riservare all’Inter riguarda il centrocampo. Lo scorso dicembre Henrikh Mkhitaryan ha firmato il rinnovo con il club campione d’Italia fino al 30 giugno 2026 ma intanto Marotta sta già scandagliando il mercato alla ricerca di un profilo simile a quello dell’armeno, considerato essenziale nel gioco di Simone Inzaghi.

E così i campioni d’Italia potrebbero regalarsi un nuovo grandissimo colpo, dopo quello rappresentato a zero da Piotr Zielinski. Il nazionale polacco è stato un vero e proprio capolavoro del presidente nerazzurro, ben consapevole delle grandi capacità offensive che l’ex calciatore del Napoli è in grado di mostrare in una corazzata come quella a disposizione di Simone Inzaghi. Ma non è finita qui.

Mkhitaryan, 35 anni, nell’ultima stagione, ha collezionato ben 46 presenze tra campionato e coppe con 2 reti e 11 assist vincenti. Numeri straordinariamente decisivi nella corsa Scudetto. A tal proposito il nuovo affare che ha in mente Beppe Marotta potrebbe sparigliare le carte in tavola, perché si tratta di un profilo di assoluto valore: quello che ad oggi manca alla rosa dei campioni d’Italia in carica.

È quello che manca: super colpo Inter

Lo sa bene Simone Inzaghi che in queste due settimane abbondanti aspetta un nuovo rinforzo in mezzo al campo. In tal senso sembra prendere corpo con il passare delle ore una possibilità decisamente intrigante per i colori nerazzurri. Fari puntati direttamente in Olanda.

Occhio a Joey Veerman, centrocampista decisamente più difensivo dell’armeno. Ma c’è da considerare anche che il ruolo di Mkhitaryan potrebbe essere facilmente assunto da Zielinski, con l’Inter che potrebbe concentrare le proprie attenzioni in sede di mercato su un centrocampista di contenimento. In tal senso il nazionale olandese, sotto contratto con il PSV fino all’estate 2026, è l’uomo giusto per rimpolpare la rosa di Inzaghi. Con Zielinski come mezzala di incursione, Veerman potrebbe agire davanti alla difesa come diga dai piedi buoni. Grande tecnica, l’ex Heerenveen ha racimolato numeri importanti l’anno scorso.

41 presenze tra campionato e coppe con 7 gol e addirittura 19 assist vincenti. Un bottino impressionante che potrebbe convincere Marotta ad un sacrificio decisamente importante. Serviranno infatti 40 milioni di euro per strappare al PSV Veerman che ad oggi ha uno stipendio relativamente basso: 1,6 milioni lordi a stagione. Staremo a vedere se Marotta, alla fine, proverà a portarlo a Milano nelle prossime settimane. La valutazione di 40 milioni di euro, di certo, non renderà facile l’eventuale trattativa tra le parti.