Dall’Inter al Torino: affare in prestito con diritto di riscatto

Il Torino e l’Inter hanno avuto un obiettivo comune. Uno dei due club ha accelerato ed ora si chiude con la formula del prestito

Ultime due settimane di calciomercato per completare la rosa a disposizione dei tecnici. La volata finale è iniziata e anche l’Inter si prepara ad essere protagonista con alcuni colpi. Le priorità restano un centrale mancino e una seconda punta, ma in queste ultime ore è uscita anche l’indiscrezione sulla possibilità di un vice Dimarco. In quel ruolo c’è Carlos Augusto e il brasiliano è assolutamente stimato da Inzaghi. L’ex Monza, però, è molto corteggiato in Premier e non è da escludere la possibilità di una partenza in caso di offerta importante.

Per questo motivo si sta ragionando su un profilo ideale per il ruolo di vice Dimarco. E su un possibile obiettivo c’è la concorrenza del Torino. I granata sono alla ricerca con determinati caratteristiche e ci aspettiamo davvero una volata finale per assicurarsi uno dei giocatori importanti a livello internazionale.

Calciomercato Inter: si chiude in prestito, i dettagli

Il possibile nuovo vice Dimarco è un’idea che prenderà forma last minute. Nella giornata di lunedì 12 agosto si è parlato molto di Kostic, ma difficilmente si andrà ad affondare il colpo se non ci sarà la partenza di Carlos Augusto. Per questo motivo c’è ancora da aspettare qualche giorno per avere delle certezze su un movimento simile.

Tempistiche difficilmente porteranno l’Inter a ritornare su Borna Sosa. L’esterno croato era stato seguito lo scorso anno proprio prima dell’arrivo di Carlos Augusto e una sua partenza poteva riaprire l’interesse nei suoi confronti. Il Torino, però, dovrebbe portare il giocatore in Italia nel giro di poco tempo e questo non porterà Marotta a sondare il terreno con l’Ajax. Naturalmente in caso di una fumata nera con i granata, le cose potrebbero cambiare e i nerazzurri fare un tentativo.

Per il momento il futuro del giocatore sembra essere a tinte granata. Il Torino ha individuato in lui il profilo giusto dopo le difficoltà avute per Gosens e la trattativa sarebbe a buon punto. Per l’Inter, quindi, la strada è in salita in caso di un cambio obiettivo nel ruolo di vice Dimarco. Per il momento, come spiegato in precedenza, c’è Carlos Augusto in quella posizione e non sono previste delle novità. Poi il calciomercato è lungo e non possiamo escludere delle sorprese last minute. Ma Marotta è pronto a non farsi trovare impreparato.