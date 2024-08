Blitz all’improvviso: 40 milioni dalla Premier e l’Inter dice sì

Dalla Premier League c’è un forte interesse per un giocatore nerazzurro. Possibile un blitz per strappare il sì dell’Inter e di Beppe Marotta

In casa Inter in questo calciomercato nessuno è incedibile e non possiamo escludere cessioni non previste in questi ultimi giorni della sessione estiva. Naturalmente una uscita non messa in programma costringerebbe Marotta ad intervenire per trovare il sostituto e quindi la speranza del presidente è quella di riuscire a confermare la rosa presente. Ma non sarà semplice visto che nei confronti di un giocatore iniziano ad esserci dei primi interessi.

Secondo le ultime informazioni, alcuni club potrebbero muoversi per un nerazzurro e presentare delle prime offerte per valutare con attenzione la fattibilità di questa operazione. Si tratta di proposte potrebbero avere come obiettivo di aprire il dialogo con il club campione d’Italia e poi si lavorerà per trovare la giusta intesa.

Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre molto complicati per tutte le squadre. Da una parte ci sono club alla ricerca di giocatori importanti per alzare il livello della propria rosa. Dall’altra troviamo dirigenze che sperano di non dover fare conti con cessioni inaspettate perché poi trovare un sostituto in davvero poco tempo non è assolutamente una cosa semplice e si rischia di dover ripiegare su una soluzione di emergenza.

Calciomercato Inter, ‘allarme’ Carlos Augusto

In casa Inter in questa ultima parte di mercato potrebbe tenere banco il tema Carlos Augusto. Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni club medi di Premier League si sarebbero mossi per capire la fattibilità dell’operazione. Le offerte dovrebbero aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Proposte che non dovrebbero far vacillare i nerazzurri. Il giocatore, infatti, è una pedina importante per Simone Inzaghi e potrebbe partire solo in caso di una operazione a cifre importanti.

L’Inter, infatti, si priverebbe del proprio giocatore solamente davanti ad una proposta di 40 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto importante e non semplice da raggiungere. Vedremo se qualche squadra deciderà di avvicinarsi a questa valutazione oppure alla fine l’ex Monza resterà alla corte di Simone Inzaghi.

Carlos Augusto è un giocatore che lo scorso anno, nonostante la presenza di Dimarco davanti a lui, ha dato il suo contributo e si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Prestazioni che hanno richiamato l’attenzione di molti club inglesi che sarebbero pronti a fare un tentativo per strapparlo ai nerazzurri. Obiettivo non semplice considerando la valutazione dei nerazzurri.