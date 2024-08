Il punto sugli infortuni dell’Inter: un ko certo, quattro buone notizie

Dopo Bastoni si rivedono altri tre protagonisti nell’allenamento di squadra, da domani saranno definitivamente in gruppo in vista del match contro il Genoa. Speranze per Zielinski, out ancora de Vrij

Terminata la fase di ripresa del passo partita grazie alle cinque amichevoli disputate dall’Inter nelle ultime settimane, Simone Inzaghi ed il resto dello staff nerazzurro è impegnato sui campetti di allenamento del BPER Training Centre di Appiano Gentile per massimizzare la condizione di tutti i calciatori attualmente disponibili in organico.

La squadra sta rispondendo bene alle prime sedute da quando tutti hanno fatto rientro alla base, incluso Lautaro Martinez grande assente delle amichevoli precedenti perché reduce da qualche giorno di vacanza extra concessogli a margine della vittoria della Copa America con la Nazionale di Lionel Scaloni. Tutti sono adesso proiettati a guadagnarsi un posto da titolari in occasione del prossimo impegno di campionato contro il Genoa, esordio ufficiale dei nerazzurri in stagione, dove non sarà ammesso nessun altro risultato se non quello della vittoria per incominciare con il piede giusto un cammino in qualità di difensori del precedente primato conquistato sul campo. Eppure fino a qualche ora fa il tecnico piacentino non avrebbe potuto contare sulla totalità del suo organico.

Dopo Bastoni rieccone tre contro il Genoa, sospiro di sollievo per Inzaghi

Nel corso della seduta pomeridiana tenutasi alla Pinetina, Inzaghi ha potuto fare i conti da vicino con le condizioni di tutti i suoi atleti ed è decisamente contento di aver rivisto Alessandro Bastoni a pieno regime nonostante la preoccupazione relativa all’assenza forzata per un affaticamento muscolare di lieve entità che lo aveva attanagliato ore prima della partenza per Londra, in occasione della sfida amichevole disputata contro il Chelsea.

Oltre al braccetto mancino, Inzaghi riabbraccia anche Mehdi Taremi, Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic: tutti erano rimasti precauzionalmente a riposo onde evitare l’aggravarsi delle rispettive condizioni che potessero compromettere la partecipazione all’esordio in campionato contro il Genoa. L’allenamento parziale svolto quest’oggi diverrà completo già da domani.

Buone speranze anche per Piotr Zielinski, anch’egli reduce da infortunio. Il polacco ex Napoli ha infatti svolto una nuova sessione di lavoro individuale sul campo e conta di rientrare anch’egli presto in gruppo. L’unico indisponibile al momento resta Stefan de Vrij, trattenuto dallo staff medico e sottoposto a terapie specifiche.