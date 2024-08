Le ultime sulle condizioni di Bastoni: come sta e cosa filtra in vista del Genoa

Alessandro Bastoni ha avvertito un piccolo fastidio muscolare: cosa filtra in vista della prima giornata contro il Genoa

L’Inter si avvicina alla prima partita di campionato contro il Genoa, ma le cose non si stanno mettendo molto bene per Simone Inzaghi, già da qualche giorno. Infatti, i nerazzurri durante la preparazione hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni che hanno dato pensiero al tecnico e a tutto lo staff tecnico e medico.

Tutto è partito da Tajon Buchanan e dalla rottura della tibia che lo terrà ancora ai box almeno fino a novembre. L’esterno dovrà essere sostituto sul calciomercato, probabilmente con un nuovo braccetto di sinistra, ma poi sono arrivati anche di fastidi muscolari di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Marko Arnautovic e infine anche un piccolo stop per Alessandro Bastoni.

Il difensore centrale non ha preso parte all’amichevole contro il Chelsea terminata con il risultato di 1-1 e in cui la Beneamata ha mostrato dei sensibili miglioramenti di condizioni. Nonostante Carlos Augusto abbia già dimostrato di poter arretrare nel ruolo di braccetto sinistro, in attesa del calciomercato, è ovvio che avere il centrale italiano in campo è altra cosa, per cui è scattato già l’allarme tra i tifosi in vista dell’appuntamento.

Come sta davvero Bastoni e le sue condizioni in vista del Genoa

Secondo quanto ci risulta e abbiamo appurato anche nelle ultime ore, il problema di Bastoni non è assolutamente grave, possiamo tranquillizzare tutti. Il centrale ha solo patito un affaticamento muscolare, per cui in tempi di amichevoli e preparazioni, dopo aver sopportato carichi pesanti, è abbastanza inutile calcare la mano e forzare la sua presenza in campo.

Già nei prossimi giorni dovrebbe unirsi tranquillamente al gruppo nella preparazione serrata della prima giornata contro il Genoa. Non c’è stata neanche la necessità di effettuare esami strumentali, perché già nell’oggettività dell’evento muscolare, si poteva appurare la mancanza di lesioni.

Va da sé che Bastoni rappresenta un’opzione importante per Inzaghi che dovrebbe schierarlo regolarmente da titolare contro i liguri nel suo consueto ruolo di braccetto di sinistra. A completare lo scacchiere in difesa dovrebbero pensarci Francesco Acerbi e uno tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck, quest’ultimo in gran forma nel pre campionato e che sgomita per ottenere una maglia al primo impegno ufficiale. Staremo a vedere cosa deciderà di fare Inzaghi, alla fine.