Scambio in extremis con Correa: un terzino per Inzaghi

Joaquin Correa resta sempre in uscita dall’Inter. L’ultima idea è quello di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un terzino

L’Inter lavora per trovare una sistemazione definitiva a Correa. Il giocatore, ritornato dal prestito al Marsiglia, non rientra nei piani del club nerazzurro e Marotta sta cercando una soluzione che possa accontentare tutti. L’argentino per il momento ha detto no a tutte le ipotesi di trasferimento in campionati minori. La sua volontà è quella magari di restare in Italia e tentare una esperienza in una squadra con ambizioni sicuramente importanti.

E nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio in extremis per dare a Inzaghi un terzino. Una pista destinata a diventare realtà solamente negli ultimi giorni di questa sessione. L’Inter, comunque, ci pensa ed è pronta ad approfittare di questa situazione per cercare di dare al tecnico un nuovo rinforzo. Vedremo l’ipotesi si trasformerà in realtà oppure alla fine si opterà per una soluzione differente per l’argentino.

L’Inter in questo calciomercato ha le idee molto chiare su come muoversi, ma Marotta guarda con molta attenzione anche alle occasioni che negli ultimi giorni potrebbero presentarsi. E quella di uno scambio con Correa è una delle ipotesi last minute destinata a diventare realtà solamente in vista del gong della sessione estiva.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, scambio con Correa

Per Correa le ipotesi sono diverse e tra queste c’è anche quella di un ritorno alla Lazio. I biancocelesti ci avevano già pensato in passato, ma la volontà dell’Inter di liberarsi dell’argentino una volta per tutte ha portato il club di Lotito a non andare avanti nei contatti. Ma l’idea di riportare l’attaccante nella Capitale non è assolutamente tramontata e potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di calciomercato.

La squadra di Baroni è alla ricerca di un vice Castellanos. I nomi valutati sono diversi, ma per il momento nessuno è ancora arrivato. Se la situazione dovesse essere ancora così dopo Ferragosto e Correa sempre nerazzurro, allora si potrebbe imbastire una trattativa per arrivare ad un accordo.

Agente e intermediari potrebbero tentare la via di uno scambio secco tra l’argentino e Hysaj, giocatore che non rientra nei piani biancocelesti. In tal caso, però, Inzaghi potrebbe chiedere uno dei suoi fedelissimi durante l’esperienza nella Capitale: ovvero Lazzari. Da parte della Lazio non è da escludere una apertura considerando che il calciatore non ha trovato molto spazio. Ma sul possibile addio del laterale l’ultima parola spetterà a Baroni.