Svolta clamorosa per Gudmundsson: si chiude entro 48 ore

Il futuro di Albert Gudmundsson si sta decidendo in queste ore dopo tanti rumors sul calciomercato: la chiusura può arrivare entro 48 ore

L’Inter da mesi è sulle tracce di Albert Gudmundsson. Stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti della scorsa Serie A, che ha trascinato il Genoa nella corsa salvezza, a suon di gol, assist e grandi giocate. L’islandese ha dimostrato anche una personalità di ferro, sobbarcandosi spesso e volentieri il gioco offensivo della squadra di Alberto Gilardino e riuscendo a trovare le soluzioni adatte a ottenere i risultati.

Inevitabilmente, per i numeri e le qualità dimostrate, il fantasista ha iniziato ad attirare l’interesse di diverse big europee, soprattutto in Italia. Il Napoli e l’Inter si sono messi sulle sue tracce, con i nerazzurri che l’hanno identificato come obiettivo primario per il loro attacco. Con le uscite di Alexis Sanchez e Valentin Carboni, Simone Inzaghi è rimasto senza una vera e propria seconda punta, un fantasista in grado di dare soluzioni diverse negli ultimi trenta metri, ma anche legare il gioco.

Purtroppo, più passano i giorni, più quella casella resta occupata da Marko Arnautovic, più è improbabile che Gudmundsson arrivi a Milano e continui ad aspettare i nerazzurri. Piuttosto, un’altra pista in Serie A sta prendendo il sopravvento.

Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina: il Genoa trova il sostituto

Con il passare dei giorni, infatti, la Fiorentina è balzata in pole position per l’islandese e ora è parecchio difficile che perda il primato. L’operazione, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe chiudersi addirittura nelle prossime 48 ore e ci sono anche i dettagli.

Si parla di un prestito oneroso da 7-8 milioni di euro e di 17-18 milioni per il riscatto, per un affare totale da 25 milioni di euro, esattamente quanto il trequartista sarebbe costato anche all’Inter. Un altro indizio sulla piega che ha preso la trattativa è legato al calciomercato, stavolta in entrata, del Genoa.

I rossoblù, infatti, sono vicini a chiudere il sostituto del loro gioiello sulla trequarti. Stiamo parlando di Amine Harit, jolly offensivo di proprietà del Marsiglia, con cui le contrattazioni stanno procedendo per il meglio e per cui potrebbe arrivare la svolta subito dopo Ferragosto. Insomma, chi sperava l’Inter sul gong finale mettesse a segno finalmente il colpo Gudmundsson resterà deluso, ma a volte nel calciomercato le cose vanno anche così.