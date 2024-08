Bastoni svela l’ossessione di Inzaghi: il vero segreto dell’Inter

Il difensore centrale nerazzurro, recuperato dal tecnico piacentino in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa, ha raccontato della visione di Inzaghi in campo e degli obiettivi stagionali a lungo termine

Fra i chiaroscuri di un Europeo terminato prematuramente e la fase di preparazione precampionato con l’Inter, Alessandro Bastoni ha vissuto le ultime settimane con addosso sensazioni contrastanti. Dapprima la delusione per un risultato lontano da quello sperato con la maglia azzurra, poi lo stacco mentale per tornare pronto a vestire quella nerazzurra alle dipendenze di Simone Inzaghi.

La mente è ora fresca, le gambe stanno entrando nel ritmo partita e neanche gli infortuni sembrano volerlo fermare. L’ultimo affaticamento è acqua passata e l’emergenza è rientrata praticamente subito, tanto da non aver riscosso particolare scalpore. Decisamente un bene per sé ed il resto del gruppo con cui conta di iniziare col piede giusto il nuovo cammino in Serie A in qualità di Campioni d’Italia uscenti, proprio il prossimo sabato contro il Genoa sull’ostico terreno di gioco del Luigi Ferraris. Bastoni non nasconde di certo l’entusiasmo ed ha confermato ai media presenti nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione che l’Inter farà di tutto per riconfermarsi.

Anche laddove le certezze dello scorso anno dovessero venire meno e ripetersi dovesse apparire più complicato sulla carta, il centrale ha ammesso di voler “rivivere le stesse emozioni dello scorso anno”. Questo appare come un ottimo biglietto da visita che genera consensi anche fra la folla di sostenitori, ma non ha comunque tralasciato un dettaglio importante. Ciò che secondo il mister Inzaghi potrebbe fare davvero la differenza, un segreto quasi nascosto.

Bastoni, le parole di Inzaghi e gli obiettivi dell’Inter: tutto pronto per la stagione

“Dobbiamo resettare quanto accaduto lo scorso anno e ripartire, solo così potremo ripeterci. Lo scorso campionato è stato perfetto”, ha rivelato Bastoni in conferenza riportando a sua volta le parole di Inzaghi nello spogliatoio.

Parole importanti che sgomberano la mente dai troppi pensieri e dai potenziali condizionamenti esterni. Il calciatore ne é consapevole, così come conta sulle proprie qualità per poter donare continuità al reparto difensivo anche a questo giro. “Vorrei avere più leadership in campo”, ha poi aggiunto fra quel che vorrebbe migliorare fra una partita di campionato ed una di Champions, altro grande obiettivo per la stagione imminente. “Anche lì dobbiamo arrivare con la giusta mentalità, ora abbiamo nuovi giocatori pronti ad aiutarci nel processo”, ha quindi concluso Bastoni. E intanto non si trattiene dal dire che all’Inter sta bene, per smentire ogni possibile accostamento di mercato da qui al prossimo futuro.