Marotta lo ha fatto di nuovo: super colpo a zero per l’Inter

Un nuovo clamoroso affare a parametro zero: Marotta si scatena e lascia a bocca aperta i tifosi della grande rivale

Non è un mistero che Beppe Marotta sia, ad oggi, tra i migliori dirigenti d’Europa. Il presidente dell’Inter quest’estate ha già regalato non poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Colpi oculati, ritenuti ideali per l’idea di calcio che Simone Inzaghi vuole portare avanti. E così i campioni d’Italia ripartiranno con più fame che mai: la voglia di stupire anche in Champions League è fortissima.

Spazio alle idee, tra presente e futuro, con i colpi a zero che rimangono il pane quotidiano di Marotta. D’altronde negli ultimi due anni l’Inter si è concessa tre gioielli di assoluto valore dagli svincolati. L’anno scorso è stato il tempo di Marcus Thuram, corteggiatissimo dal Milan ma che alla fine ha scelto la maglia nerazzurra dopo la sua lunga avventura al Borussia Monchengladbach. Il figlio di Lilian non ha avuto dubbi ed il suo rendimento in campo al fianco di Lautaro Martinez ha convinto proprio tutti. Ad oggi il francese è titolarissimo, una pedina imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Allo stesso modo le recenti firme di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi potrebbero avere lo stesso impatto sulla nuova stagione che sta per aprirsi. Il polacco è considerato tra i centrocampisti più forti e affidabili del calcio italiano: averlo scippato ad una diretta rivale come il Napoli, poi, ha reso tutto più prezioso. L’iraniano, invece, è un bomber di razza: un’alternativa di lusso ai titolari, in un’annata che vedrà l’Inter protagonista su più fronti. E non è finita qui. Perché Marotta ha messo nel mirino uno dei giocatori più chiacchierati del momento che, tra meno di un anno, si libererà a zero.

Juve distrutta: va all’Inter gratis

Si parla di Federico Chiesa, ormai ai ferri corti con la Juventus che non ha ancora ricevuto l’offerta giusta per far partire il figlio d’arte entro fine agosto. Il piano del presidente dell’Inter si baserebbe tutto – o quasi – sulla volontà del calciatore. Convincere Chiesa a scegliere l’Inter e ad attendere pazientemente il 2025.

Un clamoroso trasferimento a parametro zero che lascerebbe di stucco la tifoseria juventina. Uno scenario incredibile, che manderebbe su tutte le furie i vertici bianconeri: in primis Giuntoli che sta facendo il diavolo a quattro per cercare una nuova sistemazione a Chiesa nell’immediato. I rapporti tra il calciatore genovese e la dirigenza della Juventus sono freddi già da un pò, l’opzione rinnovo è sfumata definitivamente e lo stesso Thiago Motta senza troppi giri di parole ha dato il benservito a Chiesa.

Dalla maglia binconera a quella nerazzurra, il grande ex Marotta prepara lo sgarbo più pesante degli ultimi anni. Chiesa nella sua ultima stagione con la Juventus ha fatto fatica a dare il meglio di sè, in un’annata nel quale rientrava dopo il grave infortunio. Per lui 10 reti e 3 assist vincenti in 37 apparizioni: evidentemente non sufficienti per sperare di continuare la carriera a Torino. Il suo futuro può incredibilmente chiamarsi Inter.