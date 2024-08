Serie A, ecco le designazioni arbitrali della prima giornata

Diramate in via ufficiale sui canali della Federazione le designazioni degli arbitri che gestiranno da vicino le gare in programma della prima giornata del campionato di Serie A, al via il prossimo sabato

Saranno quattro le primissime partite che apriranno in via ufficiale i battenti del campionato di Serie A, tutte valevoli per la prima giornata a completamento nell’imminente weekend e nel lunedì sportivo. Si parte questo sabato 17 agosto con la sfida che vede impegnata la formazione di Simone Inzaghi, campione uscente in carica, contro il Genoa sul terreno di gioco dello stadio Luigi Ferraris.

Dall’Inter alle 18:30 si passerà dunque il testimone a Fiorentina e Milan, altre due big del campionato. Per i nerazzurri si tratterà di una prova decisamente importante ove mettere a frutto le primissime direttive del tecnico piacentino il quale, in ogni caso, non dovrebbe distaccarsi molto dall’approccio tattico cui siamo abituati vedere in campo. Alle tante soluzioni a centrocampo Inzaghi farà molto leva sui braccetti difensivi, con un Yann Bisseck in grande spolvero. Atteso anche l’esordio di Mehdi Taremi.

Intanto per l’occasione, la Lega Serie A ha diramato la comunicazione dell’AIA che prevede la designazione ufficiale degli arbitri assegnati al primo turno di campionato. Genoa-Inter sarà dal signor Feliciani mentre saranno Costanzo e Passeri gli assistenti sulle fasce. Rapuano fungerà da quarto ufficiale di gara e Di Paolo avrà in mano la gestione della sala VAR.

Genoa-Inter a Feliciani, tutte le designazioni della prima giornata di Serie A

A seguire tutte le designazioni diramate in giornata, in occasione della prima giornata del campionato di Serie A della nuova stagione sportiva.