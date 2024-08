Una mazzata per l’Inter, l’affare si blocca: Inzaghi incredulo

Mazzata senza precedenti per l’Inter, la trattativa non si è sbloccata in alcun modo e adesso rischia di saltare: tutti i dettagli

Il mercato dell’Inter ha già visto diversi colpi molto interessanti in entrata. Gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, infatti, sono stati seguiti da quello di Josep Martinez. Un acquisto che testimonia il fatto che il club nerazzurro guarda anche al futuro, oltre che al presente.

Marotta e Ausilio, inoltre, hanno anche riscattato i cartellini di Davide Frattesi, Marko Arnautovic e Carlos Augusto. Ed è ufficiale anche il rinnovo di Lautaro Martinez. La sensazione è che, nei prossimi giorni che precederanno la fine del mercato, l’Inter si concentrerà sulle cessioni.

Addii che magari possono scaturire nella dirigenza del club nerazzurro il desiderio di piazzare qualche altro colpo, sempre dando un occhio al bilancio. Le opportunità possono essere molteplici, soprattutto verso la fine, quando le squadre dovranno liberarsi delle principali zavorre.

Uno dei giocatori che potrebbe andar via a breve è Martin Satriano. Nell’ultima stagione è stato in prestito al Brest, dove ha conquistato la qualificazione in Champions League. E’ stato uno dei protagonisti, collezionando 36 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France, e siglando 6 gol e 4 assist in 2.105′ giocati.

Inter, bloccata la cessione di Satriano: la situazione

Secondo quanto riferito dal giornalista Simone Togna, Martin Satriano sta vivendo una vicenda piuttosto complessa. L’idea dell’Inter è quella di cederlo, l’attaccante uruguagio ha mercato all’estero, ma la cessione sembra, almeno per il momento, bloccata. Il Leganes non è interessato al giocatore nonostante i rumors, poi c’è il Valladolid che deve mettere a posto delle vicende che esulano dal campo e che dunque non può spendere 6-7 milioni di euro per Satriano.

L’Inter vorrebbe monetizzare dalla cessione di Satriano. Sembrava fatta per un ritorno al Brest, stavolta a titolo definitivo proprio per circa 7 milioni. Ma l’attaccante uruguagio ha rifiutato clamorosamente la destinazione. Avrebbe potuto giocare la Champions, ma preferisce fare un’esperienza nella Liga.

Non resta che attendere per capire se nei prossimi giorni si sbloccherà qualcosa. Difficilmente il Valladolid può spingersi oltre una certa cifra – e potrà presentare un’offerta solo dopo una cessione -. Satriano non è l’unico attaccante in uscita dall’Inter, anche Eddie Salcedo e Joaquin Correa non rientrano nei piani di Inzaghi e cercano una sistemazione. Se tutti dovessero andar via a titolo definitivo, ci sarebbe un bel gruzzoletto da poter reinvestire.