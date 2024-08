Dall’Inter a Bologna: l’affare fa impazzire i tifosi

Inter e Bologna potrebbero sfidarsi per un colpo di calciomercato. Il giocatore piace molto ai tifosi e si lavora per chiudere in poco tempo

Ultimi giorni di calciomercato e Inter che deve ancora completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Mancano ancora due pedine per rendere la squadra senza lacune e si sta provando a individuare i profili giusti. Sulla seconda punta, come ormai scritto diverse volte, l’arrivo dipende dalla partenza di Arnautovic e Correa. Discorso diverso per il difensore. Il suo arrivo è obbligatorio per consentire al tecnico di avere un giocatore che possa rappresentare un ricambio importante per Bastoni.

E su un obiettivo non è da escludere un duello con il Bologna. Il giocatore piace molto ai tifosi e si starebbe ragionando sulla possibilità di affondare il colpo per chiudere un rinforzo importante di calciomercato. Naturalmente ancora la trattativa non è chiusa e per questo motivo c’è da aspettare un po’ di tempo per capire come finirà questa vicenda.

Calciomercato: colpo importante, i tifosi approvano

Sul difensore in casa Inter sono in corso tutte le riflessioni del caso. I nomi accostati al club nerazzurro sono stati diversi, ma per il momento Marotta non ha ancora affondato il colpo. L’obiettivo è quello di non sbagliare e, quindi, si preferisce attendere ancora un po’ di tempo prima di decidere su chi puntare.

Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che l’Inter non punterà su Chalobah. Il centrale è stato seguito da vicino dai nerazzurri, ma alla fine non si è trovato l’accordo. Ora comunque il giocatore potrebbe comunque lasciare il Chelsea e approdare in Serie A. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sul difensore ci sarebbe il forte interesse del Bologna, alla ricerca di un calciatore di esperienza e forte in quel reparto. Il giocatore dei Blues rappresenta una possibilità importante e non è da escludere una chiusura in prestito.

Sicuramente la possibilità di disputare la Champions League da protagonista può essere un motivo in più per portare il giocatore ad accettare la proposta del Bologna. Sono in corso le valutazioni del caso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine ci sarà la possibilità di fare un colpo importante per i felsinei e non solo. Il Chelsea è pronto ad aprire al trasferimento, la palla passa direttamente al giocatore, che dovrà decidere se accettare o no la destinazione italiana.