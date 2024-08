Maxi affare tra Inter e Barcellona: tentativo per il big nerazzurro

Il Barcellona potrebbe mettere in piedi un maxi affare con l’Inter: il tentativo dei blaugrana per un big della rosa di Simone Inzaghi

Nella storia abbiamo raccontato diverse volte degli affari molto importanti tra Inter e Barcellona, che in alcuni casi hanno scritto pagine fondamentali, di vittorie e sconfitta, per i due club. Basta ricordare l’estate del 2009 quando le due società hanno portato a termine un clamoroso scambio tra Zlatan Ibrahimovic e Samuel Eto’o, con tanto di conguaglio importantissimo in favore dei nerazzurri. Non serve ricordare com’è finita, ma nei prossimi giorni la storia potrebbe ripetersi.

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, l’Inter ha messo gli occhi su Mikayil Faye, un difensore della cantera blaugrana che sembra perfetto per occupare il ruolo di braccetto di sinistra. Ha grande corsa, fisicità ed esplosività muscolare, ma soprattutto un mancino molto educato che gli permette di essere letale nel tiro dalla distanza e grazie a lanci lunghi per impostare il gioco.

Per questo, nonostante abbia solo 20 anni, il Senegal l’ha già convocato nella nazionale maggiore e all’esordio ha segnato un gol spettacolare dalla distanza, un bolide che si è insaccato sotto la traversa. Il Barcellona valuta il suo gioiello 10 milioni di euro, non tantissimo rispetto alla crescita che potrebbe avere il calciatore nei prossimi anni, e ora i nerazzurri sono sempre più interessati e stanno valutando il suo profilo.

Il Barcellona ci riprova con l’Inter: dialoghi per Faye e per un big

Se l’Inter dovesse avviare le trattative per un ragazzo che, come abbiamo rimarcato, interessa parecchio, allora il Barcellona potrebbe approfittarne per tentare l’affondo per un big nerazzurro che piace da tempo ai blaugrana: stiamo parlando di Hakan Calhanoglu.

A questo punto del mercato, è praticamente impossibile che Marotta e Ausilio lascino andare il perno del loro centrocampo, ma i catalani proverebbero a tentare l’approccio per il 2025, in modo che l’Inter possa anche identificare per tempo il sostituto, o magari strappando una prelazione morale se la Beneamata dovesse decidere di cederlo.

Al momento, il calciatore è felice a Milano e i campioni d’Italia non hanno alcuna intenzione di privarsene, per cui verrà respinto ogni assalto ora e per il prossimo mercato. La trattativa per Faye proseguirebbe comunque su un binario parallelo, senza dimenticare anche l’interesse per Palacios.