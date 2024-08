Perisic si libera gratis, annuncio UFFICIALE: la verità sull’Inter

Il futuro di Perisic è destinato ad essere deciso nei prossimi giorni. Intanto arriva un annuncio ufficiale e anche la verità sull’Inter

La rottura di Perisic con l’Hajduk Spalato è ufficiale. Il club ha annunciato l’intenzione del giocatore di lasciare la squadra croata aprendo alla possibilità di una separazione a parametro zero. Una apertura che consentirà a molte squadre di poter ragionare su un colpo inaspettato nelle scorse settimane. Nessuno, infatti, si sarebbe mai aspettato una rottura simile tra l’esterno ex Inter e la squadra attualmente allenata da Gattuso.

I prossimi giorni per Perisic saranno fondamentali. Il giocatore è già al lavoro con il suo entourage per trovare la soluzione ideale per il croato. C’è una squadra in pole position anche se per il momento la chiusura non sembra essere immediata. E l’Inter? Si è parlato anche di un possibile ritorno in nerazzurro anche se ci sono delle questioni che rendono complicato questo affare.

Calciomercato: Perisic a zero, la verità sull’Inter

Le voci sul possibile ritorno di Perisic all’Inter si sono intensificati principalmente dopo l’infortunio di Buchanan. La duttilità del croato e l’occasione di dare un calciatore che conosce molto l’ambiente e il nostro campionato a Simone Inzaghi avevano portato a ipotizzare una nuova avventura a Milano del giocatore. Ma la strada non è mai stata realmente sondata da parte di Marotta e Ausilio per diversi motivi.

A partire dall’età. La linea dettata da Oaktree è molto chiara: l’Inter deve investire sui giovani. Per questo motivo la proprietà americana non avrebbe mai dato il via libera ad una operazione sicuramente costosa per un calciatore di 35 anni. A questo dobbiamo aggiungere anche il fatto che la priorità dell’Inter è un braccetto mancino con caratteristiche diverse da quelle di Perisic. E per questo motivo alla fine si è preferito non affondare il colpo e andare su altri obiettivi.

Scelta che dovrebbe aver spianato la strada al Barcellona anche se per il momento i blaugrana non hanno ancora affondato il colpo. Il calciatore sembra piacere molto a Flick, che lo ha già avuto ai tempi del Barcellona, e spinge per strappare il sì del croato. Una trattativa destinata a concludersi a parametro zero, ma prima servono delle uscite considerando i problemi economici che ormai da tempo attanagliano i blaugrana. Naturalmente la pista catalana potrebbe entrare nel vivo anche negli ultimi giorni del calciomercato e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.