Tifosi dell’Inter sotto shock: “Mi ha detto che vuole andare via”

La notizia ha sconvolto i tifosi dell’Inter. Il calciatore ha comunicato al tecnico la decisione di andare via. Pronta la nuova squadra

Il mercato di agosto è solito a regalare diverse sorprese e la notizia delle ultime ore ha fatto sicuramente molto rumore e lasciato sotto shock i tifosi dell’Inter e non solo. Il giocatore ha chiesto la cessione ed ora si dovrà valutare con attenzione la sua posizione. L’ipotesi più probabile è quella di un addio negli ultimi giorni della sessione di calciomercato, ma non possiamo escludere ulteriori novità in questa vicenda.

Sicuramente l’addio apre la possibilità ad una occasione da sfruttare per rinforzare la squadra. Sono in corso tutte le valutazioni del caso per trovare la giusta soluzione. Ad oggi sembra molto difficile immaginare una sua permanenza nel club e quindi l’entourage proverà ad individuare la nuova squadra. Ma, come successo in passato, non è da escludere un chiarimento e magari una permanenza nel club di appartenenza.

Calciomercato: è rottura, i dettagli

La rottura è ormai definitiva e a questo punto sembra difficile immaginare una possibilità di sanare la frattura. “Ha chiesto la cessione”, così il tecnico dopo il litigio. Parole che chiudono la porta ad un futuro ancora nel club e per questo motivo nelle prossime settimane si proverà a trovare la giusta soluzione per rilanciare dopo un periodo non facile.

Ivan Perisic è pronto a lasciare l’Hajduk Spalato. La rottura con Gattuso rende molto difficile la sua permanenza in Croazia e nelle ultime ore si parla della possibilità di un passaggio al Barcellona. Hansi Flick lo ha avuto al Bayern Monaco e lo vorrebbe anche in questa esperienza con la maglia catalana. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no. Di certo la possibilità di prendere il giocatore a 200mila euro consente ai blaugrana di poter approfittare per regalare il croato al tecnico.

L’operazione, quindi, potrebbe concludersi in davvero poco tempo. Poi la palla passa direttamente al calciatore, chiamato a decidere se accettare o no la proposta del club catalano. Naturalmente c’è la possibilità anche dell’inserimento di altre squadre. E tra queste occhio al Napoli di Conte. Difficile ipotizzare un ritorno all’Inter. La linea verde di Oaktree chiude completamente le porte e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sul futuro di Perisic.