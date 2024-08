Contatto diretto: l’Inter si avvicina alla stella della nazionale

Marotta è pronto a stupire con un colpo pazzesco: la stella della nazionale mai così vicino a trasferirsi all’Inter

Due settimane o poco meno attendono l’Inter in sede di calciomercato, con la dirigenza di Viale della Liberazione che pare già avere le idee chiarissime su come e dove agire prima della chiusura ufficiale della sessione estiva. Beppe Marotta torna a pensare ad una delle stelle della nazionale.

Ci sarà però da pazientare, il mercato hai i suoi tempi ed il presidente dei campioni d’Italia in carica sa bene come e quando agire per garantire a Simone Inzaghi una rosa super competitiva. È accaduto un anno fa quando ad arrivare furono Thuram e Sommer tra gli altri, con il figlio d’arte risultato essere una scommessa stravinta dall’Inter. Ora la storia si ripete, il doppio colpo a zero rappresentato da Zielinski e Taremi apre a possibilità davvero intriganti per lo stesso Inzaghi. Il polacco è un usato sicuro che a Napoli ha sempre fatto bene: l’iraniano, invece, vede la porta come pochi.

Ma non è affatto finita qui. Al di là dei possibili discorsi in difesa in previsione futura visto che Acerbi e de Vrij rischiano di salutare a parametro zero il prossimo 30 giugno, c’è una pista che si sta riaccendendo scaldando gli animi dei tifosi nerazzurri. E così una delle stelle della nazionale italiana può effettivamente avvicinarsi a grandi passi all’Inter: i contatti sono già stati avviati, finalmente ci siamo.

Capolavoro Marotta: già avviati i contatti con il big

Da ormai diverse settimane Beppe Marotta sta lavorando alle uscite. Ed una di queste riguarderebbe i pali, perché sembra proprio che Ionut Radu abbia accettato la sua prossima destinazione. Si lavora ad una cessione a titolo definitivo al Sassuolo ma quello che rischia di infiammare il mercato è un altro nome.

Domenico Berardi è stato a più riprese accostato alla maglia nerazzurra. Adesso, proprio in occasione delle trattative ormai concluse positivamente per Radu, l’ala di Cariati è tornata prepotentemente nel mirino di Beppe Marotta. Un’opzione per l’attacco di Simone Inzaghi che certamente farebbe felice l’allenatore di Piacenza, desideroso di avere quante più armi a disposizione in una stagione che sarà lunga e ricchissima di importanti impegni. Il classe 1994 nonostante il contratto col Sassuolo sia in scadenza tra tre anni, è pronto a cambiare aria e a fare il grande salto.

I numeri di Berardi nella stagione che ha portato alla retrocessione dei neroverdi in Serie B sono stati comunque molto buoni: si parla di 18 presenze con 9 reti e 3 assist vincenti: la media di un gol ogni 180′ circa. Marotta sembrerebbe intenzionato ad approfondire ed eventualmente accelerare la trattativa con il Sassuolo per portare entro fine mese Berardi a Milano. Attualmente infortunato e pront a rientrare non prima di ottobre, quella nerazzurra sarebbe una soluzione ovviamente gradita al calciatore che già un anno fa era stato molto vicino a vestirsi di nerazzurro. Un epilogo che, adesso, può diventare finalmente realtà.