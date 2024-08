Inter, che bastonata: il rifiuto cambia tutto

Doccia gelata per la dirigenza nerazzurra: il grande colpo può sfumare, l’offerta dell’Inter è stata ufficialmente rifiutata

La lungimiranza di Beppe Marotta può far vivere sonni tranquilli ai tifosi dell’Inter. Il presidente nerazzurro, dalle retrovie, ha sempre indirizzato i piani di mercato in maniera tale da garantire a Simone Inzaghi una squadra competitiva grazie ad affari spesso e volentieri irripetibili.

Dalle firme di pilastri nerazzurri come Calhanoglu e Thuram a quelle più recenti di Zielinski e Taremi. E non è finita qui. La dirigenza di Viale della Liberazione lavora senza sosta ai prossimi colpi ed uno di quelli prioritari riguarderà inevitabilmente la difesa. Nell’estate 2025 è quasi certo che sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij facciano le valigie per salutare a scadenza contrattuale la Milano nerazzurra.

A questo punto, già adesso, la firma di un nuovo centrale difensivo è di vitale importanza per Simone Inzaghi: a tal proposito, però, non arrivano affatto belle notizie. Un’indiscrezione annunciata poche ore fa parla di un rifiuto totale con cui Marotta dovrà adesso fare i conti: il no all’Inter è decisamente clamoroso. Tanti, tantissimi i nomi al vaglio della dirigenza campione d’Italia per tentare di chiudere il prima possibile l’approdo alla Pinetina di un centrale di altissimo livello.

Inter, si complica l’affare: proposta rifiutata

E da questo punto di vista secondo quanto filtra dal Portogallo, una pista assai battuta dai nerazzurri parrebbe destinata a complicarsi, forse irrimediabilmente. Si tratta di Morato, centrale brasiliano del Benfica che Marotta ha cerchiato in rosso sulla sua lista già da diverse settimane.

23 anni ed un talento purissimo, il difensore verdeoro è sotto contratto con la società lusitana fino al 30 giugno 2027. L’Inter, però, sono già molte settimane che si sta muovendo, trattando e portando avanti il sogno di regalarlo già nell’immediato a Simone Inzaghi. Secondo quanto viene riferito da ‘A’Bola’, la prima offerta del club campione d’Italia sarebbe già stata rispedita al mittente. No del Benfica ai 18 milioni di euro stanziati per il classe 2001.

Cresciuto nelle giovanili del San Paolo, Morato è approdato in Portogallo cinque anni fa per poco più di 7 milioni di euro. Adesso, dopo annate sempre più convincenti, la sua valutazione è schizzata in alto. L’anno scorso ha racimolato ben 35 apparizioni tra campionato e coppe, arrivando anche a firmare 2 assist vincenti. Un centrale forte fisicamente, imponente nel gioco aereo grazie ai 192 cm di altezza e capace anche nell’impostazione.

Ci sarà ora da capire se e quando vi sarà il rilancio della ‘Beneamata’ che difficilmente si lascerà abbattere dal primo rifiuto della dirigenza del Benfica. Morato era e rimane una priorità per la difesa dell’Inter: tra presente e futuro, il brasiliano può essere ancora il grande colpo di fine estate. Ma non sarà affatto facile.