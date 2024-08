L’addio epico dell’ex Inter: il ritiro lascia i tifosi a bocca aperta

Un ex calciatore dell’Inter ha deciso di ritirarsi: l’annuncio ufficiale ha lasciato molti tifosi nerazzurri a bocca aperta nelle ultime ore

Ci sono calciatori che hanno scritto la storia dell’Inter alzando al cielo trofei prestigiosi, diventando dei punti di riferimento per i tifosi o semplicemente vestendo per tanti anni la maglia nerazzurra e onorandola al meglio. Marcelo Brozovic ha dato tanto al club meneghino, è arrivato da giovanissimo dopo la chiusura della trattativa con la Dinamo Zagabria ed è rimasto fino a poco più di un anno fa, quando è partito per l’Arabia Saudita.

Da lì le chiavi del centrocampo sono passate in mano a Hakan Calhanoglu e, di fatto, si è chiuso un ciclo per la regia dell’Inter. Non sempre ‘Epic Brozo’ è stato costante e i suoi primi anni alla Beneamata non hanno proprio lasciato il segno, ma poi ha cambiato posizione sotto la guida di Luciano Spalletti, è cresciuto, migliorato e con lui tutta la squadra.

Brozovic, in ogni caso, non è stato importante solo per i nerazzurri, ma anche per la nazionale croato. Ha fatto parte di una generazione d’oro insieme a Modric, Perisic, Kovacic e prima ancora anche Mandzukic, che ha portato alle stelle la selezione, raggiungendo finali inaspettate e grandi vittorie. Per questo, il suo ritiro ha lasciato attoniti molti tifosi nelle ultime ore.

Ufficiale, Brozovic si ritira dalla nazionale croata

La tecnica e le qualità di Brozovic sono state indispensabili per la squadra del suo Paese, tanto da permettergli di totalizzare ben 99 presenze. Proprio quando ne mancava solo una per raggiungere quota cento, il centrocampista ha deciso di dire comunque addio e ufficializzarlo con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Mi conoscete abbastanza bene per sapere che non sono uno di molte parole, quindi in realtà basterebbe un solo numero per questa lettera d’addio. 99. Ho avuto l’onore di giocare tante volte nella Nazionale croata e con quel numero chiuderò la mia carriera in Nazionale. Ho sempre dato il massimo impegno, energia, forza e passione per la Croazia“, ha scritto prima di annunciare il suo ritiro.

Non poteva mancare il commento immediato di Nicolò Barella, che ha condiviso molte emozioni con il suo ex compagno: “99 volte di CALCIO amico mio! EPICO essere stato in campo con te nella tua ultima partita”. Un commento simpatico, come tanta simpatia ci hanno regalato in campo e fuori negli anni passati.