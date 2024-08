Arnautovic lascia l’Inter gratis: destinazione a sorpresa

Nuova alternativa per Arnautovic a parametro zero, spunta la Stella Rossa in caso di separazione forzata con l’Inter. Unico nodo è l’ingaggio elevato, lui ha una preferenza

Una manciata di ore separano l’Inter dal fischio d’inizio della prima giornata di campionato di Serie A contro il Genoa, in programma domani sul terreno di gioco dello Stadio Luigi Ferraris del capoluogo ligure. Eppure Simone Inzaghi non ha ancora le idee chiare su come verrà composto il proprio reparto offensivo in via definitiva, da qui fino al resto della stagione.

Se da un lato ci sono infatti tre conferme legate a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi appena arrivato dal Porto a parametro zero, persistono i dubbi legati al futuro di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. La rottura con l’argentino sarebbe totale, strettamente legata al netto calo prestazionale sopraggiunto nell’arco degli ultimi due anni. Mentre per l’austriaco si cercano strade alternative a quella della permanenza, affinché possa esser liberato il quarto slot in attacco riempibile soltanto con un calciatore che possa ricordare – per caratteristiche tecniche – Alexis Sanchez o Albert Gudmundsson, ormai ex obiettivo di mercato nerazzurro prossimo al matrimonio con la Fiorentina.

Arnautovic sondato dalla Stella Rossa, ingaggio ancora proibitivo

Arnautovic gradirebbe restare ancora all’Inter per un altro anno, fino alla scadenza del suo contratto. Ciononostante il tecnico Inzaghi non sarebbe pienamente convinto del fatto che possa interpretare al meglio le sue direttive, dovendo altresì spalleggiare per un posto in prima linea con Taremi il quale, finora, ha dato segnali piuttosto incoraggianti.

Perciò la dirigenza è impegnata da tempo sul mercato nel tentativo di trovare una soluzione comoda per tutti e proprio nelle ultime ore sarebbe sopraggiunta la dichiarazione d’interesse da parte della Stella Rossa, nell’eventualità in cui il calciatore dovesse convolare con l’Inter alla risoluzione consensuale anticipata del rapporto lavorativo intavolato fra le parti.

Anche nell’ipotesi in cui Arnautovic dovesse effettivamente salutare l’Inter a costo zero, tuttavia, la strada per la firma con il club serbo appare intricata. Il vero nodo sta nelle ingenti richieste d’ingaggio da parte dell’entourage del calciatore che si attestano, attualmente, intorno ai 3,7 milioni di euro stagionali. Difficile che si possa arrivare ad un compromesso, visto che i costi di gestione complessivi della pratica resterebbero comunque piuttosto elevati.