Inter, la decisione è presa: se ne andrà il 31 agosto

Mossa opportunista del club nerazzurro, che intende sfruttare fino alla fine la deadline della sessione estiva di scambi

È un mercato scoppiettante, vivo fino all’ultimo, denso di colpi di scena, dietrofront e affari da urlo quello che tra poco più di due settimane chiuderà i battenti. In attesa che i nerazzurri mettano a segno quel colpo in attacco che Simone Inzaghi chiede da mesi – la pista Gudmundsson si è complicata per il deciso inserimento della Fiorentina, ma la partita è aperta – Marotta lavora anche sul fronte delle cessioni. Alcune delle quali (leggi Arnautovic e Correa) funzionali anche a nuovi arrivi sul fronte offensivo.

Relativamente invece ad altri reparti, respinte al mittente le sempre esistenti offerte per Alessandro Bastoni, col difensore che ha recentemente dichiarato di volere restare all’Inter per vincere tutto, non mancano proposte per gli interessanti giovani usciti dalla scuola del vivaio nerazzurro.

Se l’enfant prodige Matteo Cocchi – già militante in Primavera sotto età nella scorsa stagione – ha firmato il suo primo contratto da professionista pochi giorni fa – scadenza 2027 per il forte laterale destro – un altro difensore, già 21enne, fresco di esperienza in Serie B con la maglia del Cosenza, è in odore di addio.

Alessandro Fontanarosa è stato ben più di una comparsa nella stagione del calabresi, salvatisi anche la scorsa stagione ma con meno patemi rispetto alle due precedenti. Oltre 1000 i minuti in campo del nativo di San Gennaro Vesuviano, che nel corso delle ultime settimane è finito nel mirino prima del Venezia, poi del Parma, poi della Reggiana del suo ex tecnico al Cosenza William Viali.

Fontanarosa, la cessione sarà solo last minute

L’ex Campione d’Italia Primavera nella magica stagione 2021/22 targata Cristian Chivu, è stato indicato per anni come l’erede di Alessandro Bastoni. Merito di un educatissimo piede preferito, guarda caso il sinistro, affinato in anni e anni di cultura tecnica agli ordini del tecnico rumeno.

Dopo esser stato aggregato al ritiro e alla tournèe della prima squadra nerazzurra durante tutto il pre-campionato, il giovanissimo campano aspettava di formalizzare il suo passaggio – rigorosamente in prestito, con un probabile diritto di recompra a favore dell’Inter – ad uno dei club suinducati.

Necessità del momento hanno però cambiato un po’ le carte in tavola. Inzaghi ha chiesto alla società di poter trattenere il difensore fino alla fine del calciomercato, quest’anno prevista il 30 agosto. Dal giorno successivo Fontanarosa sarà libero di iniziare la sua nuova avventura, con la speranza di esser richiamato alla base l’anno successivo per avere un ruolo da protagonista. L’eccezionale parabola di Federico Dimarco insegna…