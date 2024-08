La previsione che scatena l’Inter: “Scudetto nerazzurro, disastro Conte”

Il club nerazzurro, al netto di una campagna acquisti ancora da completare, è data in netto vantaggio sulle rivali nella corsa al titolo

Forse, anzi sicuramente, i più scaramantici staranno facendo i dovuti scongiuri. Anche perché si starebbe riproponendo la stessa previsione fatta subito dopo il 19esimo scudetto nerazzurro, quello conquistato con sicurezza e anticipo dalla seconda Inter di Antonio Conte. Anche lì, nell’estate del 2021, nonostante il cambio sulla panchina, i meneghini godevano del favore quasi unanime dei pronostici.

‘Può perderlo solo l’Inter’, dicevano in molti. E così effettivamente accadde, se ripensiamo al clamoroso harakiri in quella maledetat serata bolognese al Dall’Ara. Memoria storica a parte, è innegabile che la superiorità dimostrata nella scorsa stagione, condita dal merito di non aver ceduto nessuno dei giocatori cardine, pone i Campioni d’Italia in posizione privilegiata nella griglia di partenza per lo scudetto 2025.

Qualcuno potrebbe dire che anche il Napoli, reduce da un campionato dominato, poi fallì al punto tale da mancare addirittura la qualificazione alla Conference League. I partenopei vissero però un post scudetto davvero tormentato, con gli addii di Spalletti e Giuntoli e con un paio di cessioni (Lozano, ma soprattutto Kim) davvero dolorose.

L’Inter gode invece del vantaggio di non aver cambiato tecnico. Questo a differenza di tutte le altre big ad eccezione della sola Atalanta, vera sorpresa degli ultimi anni ma in procinto di cedere, proprio alla Juve, il suo gioiello Koopmeiners.

Insomma, il 2024/25 parte con i nerazzurri un passo avanti a tutti. Ne è convinto anche il portale Opta, che da anni si occupa di statistiche e valori legati alla pericolosità della squadre analizzate.

Inter, sulla carta non c’è storia: Conte snobbato

Come emerso dallo studio degli analisti, l’Inter è favorita per confermarsi Campione d’Italia con il 79,2% delle probabilità. Il club meneghino è dato invece al secondo posto con il 13,8%, al terzo posto con il 4,4% e al quarto posto con l’1,4%. Che poi la squadra nerazzurra non riesca ad entrare tra le prime 4 è un’opzione addirtitura remota secondo Opta: il quinto posto è infatti allo 0,7%.

Parlando delle possibili rivali dei potenziali dominatori del campionato, al secondo posto spunta a sorpresa l’Atalanta, con l’11,2% delle possibilità. Solo il 4,2%, invece, per la nuova Juventus di Thiago Motta, mentre il Milan di Fonseca è ‘bancato’ all’1,8%, poco più della Roma (1,3%) e del Bologna (1,1%).

Non può lasciare indifferenti l’assenza del Napoli di Antonio Conte, un vero specialista delle competizioni nazionali a lungo termine. 0,4% è la misera percentuale di vittoria dello scudetto per gli azzurri, con poca possibilità anche per una qualificazione in Champions, visto che il secondo posto dei partenopei è dato al 2,6%, il terzo al 4,8% e il quarto al 7,3.